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"Я приховую його від усіх": в новій пісні Ані Лорак зізнається в коханні загадковому чоловіку

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 13:41
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Співачка порадувала своїх фанів новим релізом. У пісні Лорак розповідає про коханого, якого вона приховує від усіх. Чи не натяк це на черговий роман?
Ані Лорак представила нову пісню "Он"
Ані Лорак представила нову пісню "Он" / Фото: instagram.com/anilorak

Після україномовної пісні Ані Лорак випустила композицію російською. Традиційно, в тексті артистка говорить про почуття до "нього", про те, що любить його і готова заради чоловіка на все.

Він – злочин мій, все віддам за нього..., – співає Ані Лорак.

Композицію "Он" можна послухати в YouTube-каналі Ані Лорак або прямо на нашому сайті:

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Спеціально для нової пісні Лорак створено mood-відео, в якому відображена сама Кароліна з яскравим макіяжем із синіми і червоними акцентами.

Пісня "Он" увійде в новий альбом Ані Лорак, який називається "#ЯЖИВА".

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Про особисте життя Лорак зараз відомо мало. На публіці з чоловіком вона не з'являється, виконавиця зайнята підготовкою нового матеріалу, ймовірно, буде знімати кліп для пісні "Он".

Тим часом колишній чоловік Лорак – Мурат Налчаджиоглу – освідчився своїй коханій. Про роман пари мало інформації. Відомо, що Мурат і Лілія почали зустрічатися в червні минулого року. Дівчина працює візажистою в столиці, у неї є дочка від попередніх стосунків.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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