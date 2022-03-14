"Я Солдат": Сергій Бабкін присвятив нову версію культової пісні найталановитішим воїнам ЗСУ

Культову пісню "Солдат" гурту "5`NIZZA" знають усі, навіть ті, хто інші пісні гурту не чув. Але в нових реаліях, коли йде 19-й день війни, яку Росія почала проти України, пісня набуває зовсім інших смислів.
Нові антивоєнні меседжі та вставки українською мовою під супровід з непростих кадрів з жертвами та знищеними російськими окупантами містами Сергій Бабкін представив днями в оновленій версії пісні "Солдат".
У композиції також є посвята:
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НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!
Це треба почути й побачити!
Оновлений текст пісні "Я солдат" Бабкіна:
Я солдат, не спал давно, но питает меня силой мужской
Моя родная земля под ногами.
Я солдат, тем кто к нам пришел с дырявой башкой
Отобью я ее сапогами.
Ой-йо-йо, пусть враг орет в разорванный рот,
Будут прахом – мы рвем их без страха.
Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на*уй.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,
Но она заполняет все прямые эфиры.
Я солдат, солдат своей любимой страны,
Я герой свободного и нового мира.
Ой-йо-йо-йо, Юэй, Юэй.
Я солдат, и я вижу ракеты, летящие в мирный дом – это ад и Содом.
Я очень зол и силен, нас таких миллион, пошел вон, Вавилон!
Я солдат, и я знаю свое дело – мое дело стоять,
Чтобы землю усеяли трупы врага,
Эта рагга для тебя, Мама-Ненька, будеш вільна, рідненька.
Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,
Я солдат, и плевать уже на рваные раны.
Я солдат свободной и великой страны,
Я герой, обо мне напишут вскоре романы.
Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню для Путіна: Сколько не живете, все равно помрете!
Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо одне одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!
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