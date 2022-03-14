"Я Солдат": Сергій Бабкін присвятив нову версію культової пісні найталановитішим воїнам ЗСУ

Нова версія пісні покликана підняти бойовий дух наших захисників і не тільки

Нова версія пісні, яку треба послухати / Фото: instagram.com/babkin_official

Культову пісню "Солдат" гурту "5`NIZZA" знають усі, навіть ті, хто інші пісні гурту не чув. Але в нових реаліях, коли йде 19-й день війни, яку Росія почала проти України, пісня набуває зовсім інших смислів.

Нові антивоєнні меседжі та вставки українською мовою під супровід з непростих кадрів з жертвами та знищеними російськими окупантами містами Сергій Бабкін представив днями в оновленій версії пісні "Солдат".

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У композиції також є посвята:

НАЙТАЛАНОВИТІШИМ ВОЇНАМ СВІТУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!!! СЛАВА ЗСУ!

Це треба почути й побачити!

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Оновлений текст пісні "Я солдат" Бабкіна:

Я солдат, не спал давно, но питает меня силой мужской

Моя родная земля под ногами.

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Я солдат, тем кто к нам пришел с дырявой башкой

Отобью я ее сапогами.

Ой-йо-йо, пусть враг орет в разорванный рот,

Будут прахом – мы рвем их без страха.

Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на*уй.

Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,

Но она заполняет все прямые эфиры.

Я солдат, солдат своей любимой страны,

Я герой свободного и нового мира.

Ой-йо-йо-йо, Юэй, Юэй.

Я солдат, и я вижу ракеты, летящие в мирный дом – это ад и Содом.

Я очень зол и силен, нас таких миллион, пошел вон, Вавилон!

Я солдат, и я знаю свое дело – мое дело стоять,

Чтобы землю усеяли трупы врага,

Эта рагга для тебя, Мама-Ненька, будеш вільна, рідненька.

Я солдат, и поверьте, не хотел я войны,

Я солдат, и плевать уже на рваные раны.

Я солдат свободной и великой страны,

Я герой, обо мне напишут вскоре романы.

скріншот з відео

Нагадаємо, раніше Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню для Путіна: Сколько не живете, все равно помрете!

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо та допомагаємо одне одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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