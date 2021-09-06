Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Цимбалюк у сукні

Інстасамка вигнала фаната

Секрет Ротару

Кіно у Венеції

Вийшов за дружину

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Я важила 45 кг і постійно вбивала себе тренуваннями: Ліза Зайцева про розлад харчової поведінки

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 вересня, 13:45
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На каналі "Україна" повним ходом йде серіал "Люся Інтерн". У 40-серійному ситкомі зіграла актриса Ліза Зайцева, яка розповіла, до чого привели занадто великі навантаження і обмеження в їжі
Актриса Ліза Зайцева
Актриса Ліза Зайцева / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ліза Зайцева навіть під час роботи, коли зйомки тривають по 12-16 годин, встигає займатися спортом. І якщо їй потрібно бути на знімальному майданчику в 7:00 ранку, вона виходить на пробіжку о 5:00. Сьогодні зірка серіалу "Люся Інтерн" вже правильно харчується і тренується, проте раніше вона не шкодувала себе:

Ще в університеті, коли почалися мої перші стосунки, молодик сказав, що мені потрібно схуднути. Я сиділа на різних дієтах, мучила і знищувала себе. Потім відкрила для себе біг і вже п'ять років здійснюю пробіжки.

Реклама

Читайте також:

Кілька років тому через надмірні фізичні навантаження у актриси з'явилися проблеми зі здоров'ям. За її словами, соцмережі і мода нав'язують дівчатам і жінкам бути худою. В результаті у актриси розлад харчової поведінки:

Раніше я важила 45 кг і постійно вбивала себе тренуваннями. Хоча я знімалася, все одно займалася і вранці, і ввечері. Однак це не говорило ні про ментальне, ні про фізичне здоров'я. Я постійно боролася з собою.

Читайте також:

Завдяки психотерапії актриса змінила ставлення до себе. В її житті вже немає такого фізичного катування, яким воно було раніше. До того ж коханий чоловік її у всьому підтримує:

Кожен день я чую від коханого: "Ти приголомшлива!", "Ти дуже красива!". Дуже важливо, щоб поруч була людина, яка бачить вас справжніми і не сумнівається, що ви прекрасні.

Реклама

Раніше пройшла прем'єра серіалу "Виклик" на телеканалі Україна – дивіться відео:

Раніше Віталіна Біблів розповіла про тонкощі роботи акторів.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Венеційський кінофестиваль у розпалі
Відбулася прем'єра найепічнішої стрічки року - "Дюна"
Дізнатися більше
Актор Тарас Цимбалюк у новому фотосеті. Як вам?
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти