Я заслуговую на повагу: Міс Україна Всесвіт Анна Неплях виправдалася за російську мову

Переможницю конкурсу краси в Мережі засипали запитаннями і докорами, чому вона не розмовляє державною мовою, адже вона представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі

Міс Україна Всесвіт Анна Неплях пояснила, чому не говорить українською мовою / Фото: instagram.com/neplyah/

27-річна Анна Неплях, яка завоювала титул "Міс Україна Всесвіт 2021", записала Instastories і показала підписникам, що може говорити українською.

Однак дівчина підкреслила, що її аудиторія в соцмережі – російськомовна, сама вона росла в російськомовній родині і в її рідному місті теж велика частина населення розмовляє російською. Анна родом із Дніпра.

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Як бачите, можливо вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна, і тому що у тебе достатньо інтелекту, щоб розмовляти чистою і красивою мовою, а не паплюжити її суржиком, – висловилася Неплях українською мовою.

Міс Україна Всесвіт попросила її поважати, тому що вона "заслуговує самовиражатися такою мовою, якою їй зручно".

Анна Неплях вже у грудні відправиться представляти Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Зазвичай конкурс проходить в США, але цього року він відбудеться в Ізраїлі. Зазначимо також, що дівчина була однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк"-10.

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За період підготовки до конкурсу "Міс Україна Всесвіт" учасниці, за їхніми словами, дуже зблизилися – навколо панувала доброзичлива атмосфера. Це неспроста, адже організатори прагнули вибирати фіналісток не тільки за зовнішностю, а й за характером. Раніше про критерії відбору конкурсанток нам розповіла президентка конкурсу Анна Філімонова.

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