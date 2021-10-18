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Я заслуговую на повагу: Міс Україна Всесвіт Анна Неплях виправдалася за російську мову

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 09:47
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Переможницю конкурсу краси в Мережі засипали запитаннями і докорами, чому вона не розмовляє державною мовою, адже вона представлятиме нашу країну на міжнародному конкурсі
Міс Україна Всесвіт Анна Неплях пояснила, чому не говорить українською мовою
Міс Україна Всесвіт Анна Неплях пояснила, чому не говорить українською мовою / Фото: instagram.com/neplyah/

27-річна Анна Неплях, яка завоювала титул "Міс Україна Всесвіт 2021", записала Instastories і показала підписникам, що може говорити українською.

Однак дівчина підкреслила, що її аудиторія в соцмережі – російськомовна, сама вона росла в російськомовній родині і в її рідному місті теж велика частина населення розмовляє російською. Анна родом із Дніпра.

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Як бачите, можливо вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна, і тому що у тебе достатньо інтелекту, щоб розмовляти чистою і красивою мовою, а не паплюжити її суржиком, – висловилася Неплях українською мовою.

Міс Україна Всесвіт попросила її поважати, тому що вона "заслуговує самовиражатися такою мовою, якою їй зручно".

Анна Неплях вже у грудні відправиться представляти Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Зазвичай конкурс проходить в США, але цього року він відбудеться в Ізраїлі. Зазначимо також, що дівчина була однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк"-10.

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За період підготовки до конкурсу "Міс Україна Всесвіт" учасниці, за їхніми словами, дуже зблизилися – навколо панувала доброзичлива атмосфера. Це неспроста, адже організатори прагнули вибирати фіналісток не тільки за зовнішностю, а й за характером. Раніше про критерії відбору конкурсанток нам розповіла президентка конкурсу Анна Філімонова.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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