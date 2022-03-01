"Я знаю, що українці встоять": продюсер Олександр Роднянський підтримав Україну

Олександр Роднянський – відомий продюсер, режисер та менеджер, він же і уродженець Києва, став одним із тих, хто відкрито засуджує вторгнення Путіна в Україну.
На своїй сторінці в інстаграм продюсер "Дилди" з першого дня нападу на Україну стежить за подіями, намагається привернути увагу світу і достукатися до росіян.
Уявити, що моє рідне місто, де живуть мої близькі, мої друзі, родичі та знайомі, де поховані мої батьки, дідусі та бабусі, бомбять ракети країни, в якій я прожив 20 років, мовою якої я говорю з першого року життя, де теж живуть мої друзі та близькі, я не міг... Вчора я написав, що скорблю і плачу. Сьогодні я скажу, що знаю, що українці встоять. Ніжні та мужні люди встоять. Тому що вони борються за свою землю.
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Разом з іншими діячами культури, театралами та музикантами він також публікував відкритий лист проти війни в Україні.
Також він ще раз звернувся до росіян, яких годують пропагандою та дикою брехнею:
Російські війська перебувають в іншій країні. В якій живе інший народ. Живе так, як вважає за потрібне. Правильно. Чи не дуже. Зі своїми помилками. Досягненнями. Поразками та перемогами. Це їхня країна. Їхнє життя. Будь-який замах на неї – злочин. Міжнародно визнаний. Цим і пояснюється така абсолютна міжнародна одностайність у підтримці жертви агресії. України. І її мешканців.
Олександр Роднянський, дякую вам за позицію!
Для довідки:
- Олександр Роднянський – президент Кінотавру, член Американської кіноакадемії
- продюсер: "Дилда", "Нелюбов", "9 рота"
- заснував канал 1+1, вивів на NASDAQ компанію СТС Медіа
Також нагадаємо, західні зірки підтримують Україну у зв'язку з вторгненням Росії, всіляко допомагають і закликають Путіна закінчити це божевілля.
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