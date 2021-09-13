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Яхта, сонце і пікнік: Настя Каменських показала, як відсвяткувала день народження Каті Осадчої (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 10:21
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12 вересня відомій українській телеведучій Катерині Осадчій виповнилося 38 років. На свято до себе вона покликала Настю Каменських та інших близьких подруг
Настя Каменських показала, як Катя Осадча відсвяткувала свій день народження
Настя Каменських показала, як Катя Осадча відсвяткувала свій день народження / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських та її чоловік Потап, який привітав сина з днем народження, дружать з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим. І вони не просто друзі, а куми – Потап є хрещеним батьком старшого сина Юрія і Каті – Івана.

Пари живуть поруч і ходять один до одного в гості. Вчора Настя і Потап не могли не зайти до Каті Осадчої, у якої був день народження. Каменських в Instastories показала, як вони вітають телеведучу, а пізніше опублікувала кадри святкування.

Скріншот: Instagram
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Осадча зібрала жіночу компанію – на свято до неї прийшли не тільки Каменських, а й співачка і модель Даша Астаф'єва, ексдружина Позитива і близька подруга Насті – Анна Андрійчук, зоряний фотограф Соня Плакидюк та інші.

Скріншот: Instagram

Спочатку подружки відправилися на водну прогулянку по Дніпру, а пізніше продовжили святкувати день народження на березі, влаштувавши пікнік.

Скріншот: Instagram

Настя покинула вечірку раніше за всіх, оскільки їй нобхідно було їхати на виступ.

Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло і добре. Спасибі близьким за це, – написала в Instagram Каменських, опублікувавши фото з пікніка.

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Скріншот: Instagram

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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