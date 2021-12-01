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YouTube склав рейтинг найпопулярніших відео в Україні за 2021 рік

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 19:13
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Всесвітній відеохостинг опублікував щорічний топ роликів по переглядах. Цього року українці почали дивитися менше російський контента
Топ найпопулярніших роликів на YouTube
Топ найпопулярніших роликів на YouTube / Фото: Инстаграм

У 2021 році українські користувачі віддали перевагу перегляду інтерв'ю, розважальних шоу та кліпів.

На першому місці рейтингу виявилося розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, в якому він докладно розповів про нерухомість президента РФ. Другим за популярністю стало комедійне шоу "Що було далі?".

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Інтерв'ю Юрія Дудя з You-Tube-блогером Івангаєм, на канал якого підписано понад 17 мільйонів користувачів, також потрапило до трійки лідерів.

Фото: YouTube

Топ відео по переглядах в 2021 році в Україні:

  • Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара
  • Антон Лапенко х Олександр Гудков / Що було далі?
  • Івангай – де він пропадав / Дудь
  • Серіал "Папік" — 1 серія, 2 сезон
  • Влад А4 Став Примарою на 24 години!
  • Холостяк 11 – Випуск 1
  • Morgenshtern. Фото члена, у калюжі сечі, зупинка серця, Дудь, Путін, Зеленський / У гостях у Гордона
  • Зона комфорту. Усі серії / Серіал
  • Майнкрафт ЄвгенБро – Ти не міг! Ма Я ЗМІГ!
  • Шоу "Маска" / Випуск 1, сезон 1.

Серед відеокліпів лідирує LOBODA. Після неї українці віддали перевагу перегляду музичного відео кавказця Султана Лагучова – його пісня "Гіркий смак" стала дуже популярною на YouTube.

Фото: YouTube

До речі, скандальний репер Моргенштерн, якого російська влада звинуватила у пропаганді наркотиків у тексті пісень, теж опинився у топі.

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Топ кліпів по переглядах в 2021 році в Україні:

  • LOBODA – "Рідний"
  • Султан Лагучов – "Гіркий смак"
  • Minelli – Rampampam
  • Morgenshtern – "Дуло"
  • NK / Настя Каменських – "Червоне вино"
  • Тіна Кароль – "Скандал"
  • Max Barskih & Zivert – Bestseller
  • Artik & Asti – "Істерічка"
  • Супер Жорік – "Чао! Чао!"
  • Wellboy – "Гусі"

Останнє місце в рейтингу посів виконавець Wellboy зі своїм хітом "Гуси", які користувачі подивилися 14 мільйонів разів.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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