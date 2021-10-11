Юлії Санін – 31: відповіді на найпопулярніші google-запити про фронтвумен THE HARDKISS

Сьогодні фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна відзначає день народження. Пропонуємо дізнатися більше про іменинницю

/ Фото: instagram.com/the_hardkiss

За останні кілька років гурт THE HARDKISS здобула неймовірну популярність не тільки в Україні, але і в Європі. І все більше в Мережі шукають інформацію про фронвумен гурту. Ну що ж, ми зібрали відповіді на найпопулярніші google-запити про співачку.

Юлія Саніна біографія

Юлія народилася 11 жовтня 1990 року в Києві в родині музикантів. Вперше майбутня зірка українського шоу-бізнесу вийшла на сцену в три роки. Вона заспівала на сцені в супроводі ансамблю під кервництвом батька. З дитинства Юлія багато виступала. В її репертуарі були різні пісні, так як майбутня співачка виступала в дитячих шоу-групах, сольно і в складі джазового гурту.

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Юлія Саніна в дитинстві / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Після школи вступила на філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Але про музику не забувала. Юлія деякий час була солісткою гурту "Sister Siren". Також Юлія працювала як студійна бек-вокалістка. Вона записувала бек-вокал для Ані Лорак, Софії Ротару, групи НеАнгели. Під час навчання в університеті Юлія пробувала себе в якості журналіста . Під час одного з інтерв'ю вона познайомилася з майбутнім чоловіком Валерієм Бебко (він же Вал). У вересні 2011 року вони створили російськомовну поп-гурт Val & Sanina і записали кілька пісень.

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Незабаром Юлія і Вал вирішують поекспериментувати з образами. Вони змінюють назву на THE HARDKISS і вибирають співати англійською мовою.

Юлія Саніна THE HARDKISS

Назва оновленого гурту вибиралася шляхом голосування серед підписників Facebook Валерія та Юлії. У короткі терміни був знятий перший кліп The Hardkiss на пісню Babylon, який потрапив в ротацію на один з музичних каналів країни.

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У жовтні 2011 року THE HARDKISS виступила на розігріві Hurts. Популярність гурту принесла пісня Make Up.

Незабаром артисти вирушили підкорювати Європу, виступивши з концертом у Франції на музичному фестивалі Midem. У 2012 році гурт THE HARDKISS підписав контракт з міжнародним лейблом Sony BMG і в цьому ж році став отримувати визнання. Гурт була номіновано на MTV EMA, а також отримав дві статуетки в категоріях "Відкриття року" і "Кращий відеокліп" на премії YUNA.

У 2014 році THE HARDKISS випустили дебютний студійний альбом Stones and Honey, за яким послідували міні-диск Cold Altair і ряд нових пісень.

Юлія Саніна чоловік

Пара познайомилася 2 січня 2009 року. Юлія Саніна, в той час працювала журналістом і домовилася зустрітися з Бебко, щоб взяти у нього інтерв'ю. Роман розвивався стрімко. Різдво закохані вже святкували з сім'єю Валерія.

Закохані одружилися через два роки після знайомства, але п'ять років приховували стосунки . Для Юлії і Вала це перший шлюб. 21 листопада 2015 року в подружжя народився син Данило.

Юлія Саніна та Дмитро Жук роман

У попередньому сезоні шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна танцювала разом з хореографом Дімою Жуком. Пара пройшла у фінал і поступилася першим місцем Санті Дімопулос.

Юлія Саніна та Дмитро Жук / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Тоді глядачі активно шоу обговорювали "хімію" Юлією і Дмитром – багатьом глядачам і шанувальникам здавалося, що пристрасть між парою не тільки на паркеті, а й за його межами. Проте, Юлія Саніна вже багато років одружена з Валерієм Бебко.

Але ось Дмитро Жук майже рік по тому підлив масла у вогонь шанувальників пари "Саніна + Жук" – він розлучився зі своєю дружиною Яною Цибулськой.

Ймовірно, пара розлучилася взимку 2021 року, через пару місяців після участі Жука в "Танцях із зірками". Про те, то Яна і Дмитро більше не разом, стало відомо лише у вересні цього року.

Яна Цибульська та Дмитро Жук / Фото: пресслужба

Багато хто відразу ж став припускати, що Жук закохався в Саніну, що і зруйнувало його 10-річні стосунки з Цибульської. Однак Яна спростувала всі здогадки. Дівчина заявила, що сподівається на возз'єднання з чоловіком.

Юлія Саніна справжнє прізвище

В одному з інтерв'ю батько Юлії зізнався, що псевдонім для дочки вони придумували разом з нею.

"Саніна" – від імені Саня, адже тата Юлі звуть Олександр. А справжнє прізвище співачки – Головань.

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