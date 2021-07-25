Юрій Бардаш виправдався за скандальне розлучення з Луною: Звичайно, мені соромно

Відомий продюсер після розставання з екс-дружиною виклав у Мережу пост, в якому не найкращими словами відгукувався про неї

Юрій Бардаш виправдався за свої звинувачення на адресу колишньої дружини Луни / Фото: YouTube, instagram.com/kri_luna

У 2018 році співачка Луна досить голосно і скандально розлучалася з Юрієм Бардашем. Продюсер звинувачував обраницю в зраді, а та говорила, що чоловік її бив. Пізніше Бардаш в інтерв'ю заявив, що не піднімав руку на Луну, та зазначив, що вони билися, а це "різні речі".

Через кілька років Юрій Бардаш виправдався за свій пост в соцмережі, в якому досить різко висловився про ситуацію з дружиною.

Зараз "екси" перебувають у дружніх стосунках. Принаймні, так говорить артист. Він зізнається, що йому соромно за те, що говорив колись про колишню дружину.

Звичайно, мені соромно за той лист, це було жахливо. Нічого не міг з собою вдіяти, не вистачало культури, усвідомлення того, що відбувається, тому все вилилося в таку ось каналізацію. Зараз ми в хороших стосунках із моєю колишньою дружиною, – заявив Бардаш в "Світському житті".

Юрій Бардаш, Луна та їхній син Георгій / Фото: instagram.com/kri_luna

Юрій Бардаш і Христина Герасимова (справжнє ім'я Луни) познайомилися, коли дівчині було 19 років. У 2012 році вони одружилися і тоді ж у них народився син Георгій. Пара деякий час жила в Лос-Анджелесі.

Юрій Бардаш з дружиною і донькою / Фото: instagram.com/lisa.bardash

У серпні 2020 року Бардаш одружився вдруге. Його обраницею стала модель Єлизавета Коцюба. У грудні того ж року вона народила дівчинку, яку назвали Сарою.

Нагадаємо, що раніше Юрій Бардаш різко висловився про бойові дії на Донбасі.

Як зірки переживали розставання, дивіться в сюжеті: