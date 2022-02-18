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Юрій Горбунов та Катя Осадча показали рідкісні фото старшого сина

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 12:15
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Сьогодні син Юрія Горбунова та Каті Осадчої відзначає день народження. Івану виповнюється п'ять років
Старшему сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось 5 лет
Старшему сыну Кати Осадчей и Юрия Горбунова исполнилось 5 лет / Фото: instagram.com/kosadcha

Зіркові батьки не люблять афішувати своє особисте життя і рідко показують у Instagram дітей. Але сьогодні вони вирішили зробити виключення.

Юрій Горбунов опублікував кілька фото із сімейного архіву.

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З днем народження,наш солодкий хлопчик!! Все так швидко!! Тобі сьогодні вже 5 рочків!! Так ніби тільки вчора,ти своїм гучним криком сповістив світ, про свою появу!! А сьогодні- ти вже командуєш нами. Ти зробив нас з мамою найщасливішими людьми на світі!!!! Наша любов,наша гордість!

Катя Осадча із сином Іваном
Катя Осадча із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов та Катя Осадча із сином Іваном
Юрій Горбунов та Катя Осадча із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов із сином Іваном
Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном
Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов та Катя Осадча із сином Іваном
Юрій Горбунов та Катя Осадча із сином Іваном / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Старший син Каті Осадчої та Юрія Горбунова
Старший син Каті Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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Катя Осадча теж вирішила показати кілька нових фото сина.

П’ять років тому в цей час ми вже тримали на руках нашого Івасика і тільки уявляли якими ми будемо батьками для нього. Івасичок, з Днем народження, наш син, наша гордість

Катя Осадча із сином
Катя Осадча із сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова Іван
Син Каті Осадчої та Юрія Горбунова Іван / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов із сином Іваном
Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що Катя Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних дітей – синів Івана та Данила. Також телеведуча має старшого сина від першого шлюбу – Іллю, зараз йому вже 19 років.

Раніше Юрій Горбунов зізнався, що їх із Катею Осадчою син хотів інше ім'я для молодшого брата.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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