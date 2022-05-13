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Юрій Горбунов розповів, чому вони з Катею Осадчою поки що не можуть усиновити дитину-сироту

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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13 травня, 16:39
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Раніше Юрій Горбунов та його дружина, ведуча Катя Осадча, оголосили про бажання усиновити дитину, чиї батьки загинули на війні
Катя Осадча зізналася, що вони з Юрієм Горбуновим дізнаються більше про усиновлення
Катя Осадча зізналася, що вони з Юрієм Горбуновим дізнаються більше про усиновлення / Фото: instagram.com/kosadcha

Виявилося, що в той час, поки в країні діє воєнний стан, процедури усиновлення неможливі.

Сказати про те, що ми зараз готові це зробити (всиновити дитину – Ред.) – я не сказав би. Ми розмовляємо про це, – ділиться Горбунов у програмі "Слава +" – Поки йде війна, це зробити неможливо. Реєстри закриті. Потім, коли закінчиться війна, довго з'ясовуватимуть, чи залишилися у цих дітей родичі, бо все має бути згідно із законом.

Юрій пояснює, що якщо трапиться так, що дитину усиновлять, а потім у неї з'являться родичі та заберуть із нової родини, то ця дитина отримає велику моральну травму.

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Спочатку має закінчитись війна нашою перемогою, а потім уже всі ці документарні штуки. На мій погляд, ті сім'ї, які зможуть це зробити, у них буде така можливість – вони будуть просто зобов'язані це зробити, бо це буде ще один внесок уже навіть не у перемогу, а у розбудову нашої держави, – пояснив Юрій.

У Юрія Горбунова та Каті Осадчої двоє спільних дітей – сини Іван та Данило. Іван народився 18 лютого 2017 року, а Данило – 19 серпня 2021 року. Осадча має дорослого сина від першого шлюбу – Іллю.

Раніше Катя Осадча вперше прокоментувала заяву Юрія Горбунова про плани усиновити дитину.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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