Юрій Ткач розповів, як біля місця, де була його родина, прилетів снаряд окупантів

Юрій Ткач в ексклюзивному інтерв'ю програмі Зірковий шлях розповів, як вивозив сім'ю із Києва

Юрій Ткач розповів про вибухи у Вінниці біля місця, де була його родина / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Нині родина Юрія Ткача перебуває у Болгарії. Проте рішення вивезти близьких з України актор ухвалив не одразу. Майже три тижні донька та дружина Юрія Ткача були у Києві.

Я вивозив дружину з дитиною та собакою, подругу з мамою, дружину брата з дитиною. Зупинилися ми у Вінниці, і першої ж ночі бахнуло так сильно, за два кілометри від нас, там із вишкою історія якась була, – пригадав актор в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Реклама

Як зазначив Юрій Ткач, побачивши реакцію дочки, він зрозумів, що сім'ї таки краще виїхати з країни.

Це була остання крапля для Лізи, коли я побачив, що очі не на місці, вона в шоковому стані. Для дитини це точно не треба було і ми зрозуміли, що вони правильно роблять, що їдуть.

Більше місяця дружина та донька актора перебувають у Болгарії. Разом з іншими біженцями вони організовують мітинги, допомагають у волонтерському центрі.

Ранок у них починається з пісні "Ой у лузі червона калина", зараз вони організовують благодійний концерт, на якому виступатимуть 3 травня.

Раніше Ігор Кондратюк показав снаряд, який зруйнував його будинок під Києвом.