Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Наречена Іраклі

Будні Лесі

Ніжність від Джа

Ступку захейтили

Нова роль Даші

Юен одружився
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Юрій Ткач розповів, як біля місця, де була його родина, прилетів снаряд окупантів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 12:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Юрій Ткач в ексклюзивному інтерв'ю програмі Зірковий шлях розповів, як вивозив сім'ю із Києва
Юрій Ткач розповів про вибухи у Вінниці біля місця, де була його родина
Юрій Ткач розповів про вибухи у Вінниці біля місця, де була його родина / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Нині родина Юрія Ткача перебуває у Болгарії. Проте рішення вивезти близьких з України актор ухвалив не одразу. Майже три тижні донька та дружина Юрія Ткача були у Києві.

Я вивозив дружину з дитиною та собакою, подругу з мамою, дружину брата з дитиною. Зупинилися ми у Вінниці, і першої ж ночі бахнуло так сильно, за два кілометри від нас, там із вишкою історія якась була, – пригадав актор в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Реклама

Як зазначив Юрій Ткач, побачивши реакцію дочки, він зрозумів, що сім'ї таки краще виїхати з країни.

Це була остання крапля для Лізи, коли я побачив, що очі не на місці, вона в шоковому стані. Для дитини це точно не треба було і ми зрозуміли, що вони правильно роблять, що їдуть.

Більше місяця дружина та донька актора перебувають у Болгарії. Разом з іншими біженцями вони організовують мітинги, допомагають у волонтерському центрі.

Ранок у них починається з пісні "Ой у лузі червона калина", зараз вони організовують благодійний концерт, на якому виступатимуть 3 травня.

Раніше Ігор Кондратюк показав снаряд, який зруйнував його будинок під Києвом.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Сором чоловікам-втікачам
Позитив

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти