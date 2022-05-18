Юрій Ткач вперше зустрівся з дружиною та донькою після початку війни: зворушливе відео

На початку повномасштабної війни український гуморист пішов в тероборону, а свою сім'ю він вирішив відправити за кордон задля безпеки

Юрій Ткач показав відео зустрічі з дружиною та донькою / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Після 24 лютого Юрій Ткач із дружиною Вікторією та семирічною донькою Лізою ще кілька тижнів залишався у Києві. Втім, згодом актор все-таки вирішив відправити рідних до Болгарії.

Два місяці дружина та донька Ткача перебували у тій країні. Як ділився гуморист, разом з іншими біженцями вони організовували мітинги та допомагали у волонтерському центрі.

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І от настав найзворушливіший момент у їхній сім'ї – вони нарешті побачились через два місяці розлуки після початку війни в Україні. У Instagram Юрій Ткач опублікував зворушливе відео їхньої зустрічі.

Зустріч після двомісячної розлуки. Два дні разом і знову розставання на невизначений час. Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка, – написав актор.

Очевидно, що сім'ї знову доведеться розлучитись на деякий термін. Адже у пості Ткач зазначив: "знову розставання на невизначений час".

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Як видно, на відео дружина та донька міцно обіймають гумориста. Також Вікторія написала, що сильно любить чоловіка, та просить його, щоб він ніколи про це не забував:

Вперше для нас була розлука довжиною у два місяці. Зараз зустріч. Лише на два дні. І знову розлука. Тепер не так на довго,але все ж таки...Я дуже люблю тебе, мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам’ятав: без тебе не хочу, не можу , не буду, – написала дружина актора.

Фоловерів довело відео до сліз. Вони бажали сім'ї бути завжди щасливими разом:

Ну що ж ви робите, це ж до сліз! Обіймаю, цьомаю.

Ну як без сліз на це дивитися? Будьте щасливі.

Як донька міцно тримає тата.

Як зворушливо, сльози радості.

Розчулюють такі відео.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, днями хореографиня Ілона Гвоздьова також повернулась на Батьківщину з Італії та вперше за два місяці зустрілась з коханим.