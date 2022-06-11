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Юрій Великий із Кварталу 95 пародує Володимира Зеленського – чи спілкується комік із президентом?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 червня, 16:55
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Актор "Кварталу 95" Юрій Великий відомий своїми пародіями на багатьох українських політиків. Останнім часом його найпопулярніший персонаж – президент України
Юрій Великий зізнався, чи спілкується із Володимиром Зеленським
Юрій Великий зізнався, чи спілкується із Володимиром Зеленським / Фото: Стоп-кадр відео.

В інтерв'ю Славі Дьоміну в його YouTube-програмі "Слава+" Юрій Великий розповів, що першу пародію на Володимира Зеленського він записав у день інавгурації. Проте жодної реакції на це з боку президента не було. Вперше після того, як Володимир Зеленський обійняв посаду президента України, вони з Юрієм зустрілися в Одесі на одному з концертів.

Тоді я виходив на сцену в образі Зеленського – ми грали номер із Оленою Кравець. Напевно, тоді він уперше побачив пародію. Якихось відгуків я від нього не чув, бо ми не контактуємо: я займаюся гумором, він керує країною, – зізнався Юрій.

А ось актор і новий керівник "Кварталу 95" Євген Кошовий спілкується президентом досить часто.

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У вересні 2019 року в Україні проходила Ялтинська конференція, тоді Юрій Великий разом із Володимиром Зеленським уперше разом вийшли на сцену. Тоді президент України взяв участь у пародії та став "перекладачем" Юрія.

Ми мали номер, де я виходив на сцену в образі Зеленського і просив, щоб мої слова хтось переклав. І все, що я казав, він (Зеленський – Ред.) перекладав англійською для іноземців, – поділився Великий.

Скріншот: YouTube

Юрій Великий та Володимир Зеленський знайомі вже понад 15 років. Як зізнається Великий, президента України він називає Володимиром та звертається до нього на "ти".

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Зараз Юрій разом з іншими акторами "Кварталу 95" подорожує Україною та піднімає дух українцям та військовим, виступаючи на концертах.

І хоч "Квартал 95" вільно жартує про українських політиків, президентові України подобаються зовсім не всі жарти про себе.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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