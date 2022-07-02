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За "нахабну тварюку": Репяхова поквиталась з ексдружиною Віктора Павліка

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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2 липня, 07:52
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Скандал між Катериною Репяховою та Ларисою Созаєвою розгорівся наприкінці 2021 року. Все почалося з квартири. Як закінчилася сварка – дізнайтесь у матеріалі
Катерина Репяхова відсудила грошову компенсацію у Лариси Созаєвої: відома сума
Катерина Репяхова відсудила грошову компенсацію у Лариси Созаєвої: відома сума / Фото: Колаж: Сьогодні

За перепалкою ниніжньої дружини Віктора Павліка з колишньою – Ларисою Созаєвою спостерігала вся країна. Восени минулого року Репяхова заявляла, що її блог у Instagram намагаються знищити, а з нею відмовляються працювати рекламодавці через атаку ботів. Вона натякнула на Ларису.

У відповідь Созаєва записал відеозвернення Каті, де обізвала її "нахабною та холоднокровною тварюкою" і попросила залишити її у спокої. Після цих слів Репяхова подала на свою попередницю позов і хотіла відсудити моральну компенсацію. Подейкують, що блогерка вимагала 50 тис. грн.

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Пройшло декілька місяців і став відомий вердикт – ниніжня дружина Павліка перемогла в суді. Дніпровський суд Києва частково задовольнив її позов.

За свої слова у бік Репяхової Созаєва тепер має виплатити блогерці грошову компенсацію в розмірі 8 тис. гривень. Про це Катя повідомила в Instastories.

Між нинішньою та колишньою дружинами Віктора Павліка складні стосунки
Між нинішньою та колишньою дружинами Віктора Павліка складні стосунки / Фото: Колаж: Сьогодні

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Вважаю, що маю поділитись з вами цим. Так як вся ця історія відбувалась у вас на очах, – звернулась блогерка до фоловерів.

Скриншот з Instastories

Як пояснила Катя, вона це показала для того, щоб люди, які пишуть "гидоту" на інших, знали – за це вони можуть понести відповідальність.

Скриншот з Instastories

До речі, під час подання позову на Созаєву Репяхова тоді заявляла, що отриманні гроші віддасть на благодійність.

Що відомо про скандал дружин Віктора Павліка

Нагадаємо, причиною конфлікту між жінками стала квартира. Житло було придбане в кредит ще за часів шлюбу артиста та Созаєвої. Артист обіцяв лишити його Ларисі та їхньому синові Павлу. Зазначимо, хлопець помер від раку в 2020-му.

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Торік Репяхова разом з чоловіком запропонували Ларисі продати квартиру та погасити кредит. Жінка натомість отримала б 100 тисяч доларів на купівлю іншої оселі. Водночас Созаєва заявила, що її намагаються вигнати з дому. Так і зав'язалася сварка.

Як відомо, ідею дружини подати позов на Созаєву за образи Павлік спочатку не підтримав. Блогерка навіть не виключала, що це зруйнує їхній шлюб. Та врешті-решт вона таки розібрлась черз суд з екс-дружиною співака.

Сама ж Лора поки не коментувала рішення суду.

Нещодавно ми писали, що дружина Віктора Павліка не може звикнути до свого однорічного сина. У чому причина – дивіться тут.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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