За виступ на Кримській платформі Джамала отримає 337 тис. грн

Сьогодні переможниця "Євробачення 2016" виступить на установчому саміті "Кримської платформи" в КВЦ "Парковий"

Джамалі заплатять 337 тисяч за виступ на Кримській платформі / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Згідно з даними, опублікованими на офіційному майданчику електронної системи державних закупівель України ProZorro, Джамалі, яка днями представила спільний трек з TAYANNA, за виступ на саміті заплатить Державна театрально-видовищна агенція.

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Агенція уклала угоду з фізичною особою-підприємцем Сусаною Алімівною Джамаладіновою (співачкою Джамалою) про її виступ у київському конгресно-виставковому центрі "Парковий", вартістю 337,4 тисячі гривень. Про це повідомляється на сторінці конкурсу.

Скріншот: prozorro.gov.ua

Що таке Кримська платформа?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчика для деокупації півострова. Як результат, МЗС розробило концепцію "Кримської платформи".

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На міжнародному рівні про майбутню ініціативу Зеленський заявив на Генасамблеї ООН у вересні 2020 року. І запросив представників інших країн до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова".

У саміті візьмуть участь щонайменше 34 країни.

Джамала є українською співачкою кримськотатарського походження. На "Євробаченні" в Стокгольмі вона виграла з піснею "1944", присвяченій депортації кримських татар. Батьки Джамали живуть на території півострова Крим.

Нещодавно Джамала отримала іменну табличку на Площі зірок у Києві. Як це було – дивіться в сюжеті:

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