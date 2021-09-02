Ніяково вийшло: хто із зірок попався на невдалому фотошопі через друзів

Це вже давно не секрет, що зірки користуються фільтрами. Але в наш час варто пам'ятати, що на своїй сторінці в Instagram ти виглядаєш ідеально, а ось друг випадково може "спалити" оброблені фото. Ми підготували добірку зірок, які попалися на фотошопі через друзів.
Ані Лорак
Напевно, за останній час це саме обговорюване фото Ані Лорак. Якби не її кум, Філіп Кіркоров, ніхто б так і не здогадався про таку кількість фотошопу на знімку зірки. Мабуть, російський співак так поспішав на зустріч з голлівудськими зірками , що йому було не до редагування фото.
Віра Брежнєва
Попадалася на використанні фотошопу і співачка Віра Брежнєва. Тут би теж ніхто про це не здогадався, якби один і той же знімок не з'явився на сторінці Ані Лорак, Сергія Лазарєва і Віри Брежнєвої. Співачка відретушувала фото і зробила живіт більш плоским. Ну і ще можна побачити, хто які фільтри з зірок любить.
Регіна Тодоренко
Ну тепер ми знаємо, хто в родині Топалов-Тодоренко лінується обробляти фото. Регіна не сильно захоплювалася фотошопом, але все ж встигла "згладити" обличчя і відбілити зуби.
Лариса Доліна
Російську співачку регулярно звинувачують у використанні фотошопу, але Лариса Доліна запевняє, що ніколи не обробляє знімки. Головним секретом своїх фото вона називає вміння правильно виставляти світло. А ось її подруга Лариса Гузєєва цього секрету не знає.
До речі, ще один друг Лариси Доліної не вміє правильно виставляти світло. Фото співачки в Instagram Олексія Глизіна так активно обговорювали, що артистові довелося закрити коментарі.
Ну що ж, сподіваємося, що після таких конфузів зірки навчать друзів грамотно виставляти світло, ну або будуть погоджувати знімки, щоб більше не попадатися на використанні фотошопу.
Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:
Інші новини про зірок:
В мережі розкритикували спробу Наташі Корольової здаватися молодше .
Каменських показала декольте, але фанатів привернула інша деталь .