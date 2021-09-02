Ніяково вийшло: хто із зірок попався на невдалому фотошопі через друзів

Деякі знаменитості не можуть обійтися без фоторедактора, який допомагає їм прибрати недоліки в зовнішності

Як Ані Лорак, Віра Брежнєва та Регіна Тодоренко попалися на фотошопі / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/reginatodorenko, instagram.com/ververa

Це вже давно не секрет, що зірки користуються фільтрами. Але в наш час варто пам'ятати, що на своїй сторінці в Instagram ти виглядаєш ідеально, а ось друг випадково може "спалити" оброблені фото. Ми підготували добірку зірок, які попалися на фотошопі через друзів.

Ані Лорак

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Напевно, за останній час це саме обговорюване фото Ані Лорак. Якби не її кум, Філіп Кіркоров, ніхто б так і не здогадався про таку кількість фотошопу на знімку зірки. Мабуть, російський співак так поспішав на зустріч з голлівудськими зірками , що йому було не до редагування фото.

Ані Лорак у себе в Instagram / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак в Instagram Філіпа Кіркорова / Фото: instagram.com/anilorak

Віра Брежнєва

Попадалася на використанні фотошопу і співачка Віра Брежнєва. Тут би теж ніхто про це не здогадався, якби один і той же знімок не з'явився на сторінці Ані Лорак, Сергія Лазарєва і Віри Брежнєвої. Співачка відретушувала фото і зробила живіт більш плоским. Ну і ще можна побачити, хто які фільтри з зірок любить.

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Віра Брежнєва в Instagram Сергія Лазарєва / Фото: tv.ua

Віра Брежнєва в Instagram Ані Лорак / Фото: tv.ua

Віра Брежнєва у себе в Instagram / Фото: tv.ua

Регіна Тодоренко

Ну тепер ми знаємо, хто в родині Топалов-Тодоренко лінується обробляти фото. Регіна не сильно захоплювалася фотошопом, але все ж встигла "згладити" обличчя і відбілити зуби.

Регіна Тодоренко в Instagram Влада Топалова / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

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Регіна Тодоренко у себе в Instagram / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Лариса Доліна

Російську співачку регулярно звинувачують у використанні фотошопу, але Лариса Доліна запевняє, що ніколи не обробляє знімки. Головним секретом своїх фото вона називає вміння правильно виставляти світло. А ось її подруга Лариса Гузєєва цього секрету не знає.

Лариса Доліна в Instagram Лариси Гузєєвої / Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Лариса Доліна у себе в Instagram / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

До речі, ще один друг Лариси Доліної не вміє правильно виставляти світло. Фото співачки в Instagram Олексія Глизіна так активно обговорювали, що артистові довелося закрити коментарі.

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Олексій Глизін, Лариса Доліна та Дмитро Четвергов / Фото: instagram.com/alexey.glyzin

Ну що ж, сподіваємося, що після таких конфузів зірки навчать друзів грамотно виставляти світло, ну або будуть погоджувати знімки, щоб більше не попадатися на використанні фотошопу.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

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