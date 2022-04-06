Закінчиться війна! Автори хіта "Доброго вечора, ми з України" зробили трек про перемогу над Росією

Українські музиканти з дуету PROBASS ∆ HARDI створили новий патріотичний трек, який підніме бойовий дух та настрій кожному українцеві

PROBASS ∆ HARDI записали новий хіт / Фото: Instagram

Українські музиканти вкотре доводять, що вміють створювати чудову музику у різних жанрах. Патріотичний рок записав Олег Скрипка, а дует PROBASS HARDI зробили драйвовий хіт.

Головне посилання треку "Настане день" у тому, що Україна обов'язково переможе у цій жахливій війні, а російська армія впаде назавжди.

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Дует давно уславився своїми композиціями серед користувачів TikTok. Їх найгучніший хіт "Доброго вечора, ми з України" зараз цитують політики, блогери та прості українці, бвльш того, навіть звучить по всьому світу на підтримку українського народу.

Ми знаємо, що настане день, закінчиться війна. Probass&Hardi ми продовжуємо працювати на нашу спільну перемогу, адже у єдності є головна сила народу України! – представили нову пісню музиканти.

Фанатів "Настав день" просто підкорив. Шанувальники дуету чекають, коли ж хлопців запросять зробити таке ж круте аранжування гімну України.

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"Сльози не можу зупинити від гордості, в якій країні з великим народом я живу! Ми обов'язково переможемо!"

"Хлопці ви найкращі! Потрібний ще варіант гімну України в стилі Probass"

"Україну ніколи нікому не зломити!"

"Ваша творчість надихає"

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