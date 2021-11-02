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"Замилюємо обличчя і змінюємо її голос": Льоша Дурнєв пояснив війну між ним та Лесею Нікітюк

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 16:31
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Відомий український блогер Олексій Дурнєв розповів, за що Леся Нікітюк на нього образилася і чому в своєму YouTube-шоу він не показує обличчя ведучої та не називає її ім'я
Олексій Дурнєв розповів, чому ворогує з Лесею Нікітюк
Олексій Дурнєв розповів, чому ворогує з Лесею Нікітюк / Фото: YouTube, instagram.com/lesia_nikituk

Ми вже писали про конфлікти телеведучої Лесі Нікітюк та блогера Олексія Дурнєва. Та коли і чому між ними почалася ворожнеча?

Якщо коротко, Лесі не сподобалося, як і що Дурнєв говорить про неї у проекті "Дурнев смотрит сторис". Хоча спочатку, після виходу перших епізодів шоу, Нікітюк дзвонила йому та хвалила за класну ідею.

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Вона зателефонувала і каже: "Слухай, я дивлюся – так класно... Давай мене там пісоч сильніше". Я думаю: клас, молодець, що так підтримала. Це було на початку. Мені було важливо, що колеги по цеху підтримують, – розповів Льоша Дурнєв у інтерв'ю Дмитру Гордону.

Леся Нікітюк заборонила Льоші Дурнєву "піаритися" на її імені / Фото: YouTube

Та пізніше Леся передумала. За словами Дурнєва, вона зателефонувала йому знову і була вже не такою дружньою.

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Я піднімаю слухавку, натхненний після попередньої з нею розмови: "Привіт, Лесю!" А вона така каже: "Слухай сюди... Я не дивуюся це. Але мені сказали, що вже занадто. Тож..." Коротше, там якісь різкі слова. Мовляв, годі піаритися на моєму імені та на мені. Придумай собі щось своє, – згадав розмову із ведучою Олексій.

Після сварки з Нікітюк Дурнєв показує її у своєму шоу лише з блюром / Фото: YouTube

Після цього в "Дурнев смотрит сторис" ім'я Лесі Нікітюк не почути. Лице її теж не видно, а голос ледве можна впізнати. Такий вихід із ситуації знайшов Олексій.

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Я сказав своїм хлопцям: тепер ми не використовуємо її ім'я, замилюємо її обличчя та змінюємо її голос. Але продовжуємо її коментувати. І називаємо її "людина, чиє ім'я нам заборонено вимовляти вголос " . І таким чином ми більше не піаримось на її імені, на її обличчі, на образі, – пояснив він.

Нещодавно в Мережі вибухнув скандал після того, як Олексій Дурнєв згадав Машу Єфросиніну у себе в YouTube-шоу. Телеведуча була ображена тим, як він її назвав і у відповідь записала гнівне відеозвернення.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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