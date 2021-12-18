Заплакана Репяхова заявила, що її образив Віктор Павлік: "Не впевнена, що ми будемо після цього разом!"

Нещодавно Катерина Репяхова, як і обіцяла, подала судовий позов на Ларису Созаєву – колишню дружину Віктора Павліка

Катерина Репяхова зі сльозами на очах розповіла, що її образив чоловік / Фото: instagram.com/repyahovakate

Судові справи виникли на тлі скандалу між жінками. Молода обранця Віктора Павліка хоче відсудити у Созаєвої моральну компенсацію за те, що та назвала її "нешановною" і "нахабною тварюкою".

Сьогодні в Instastories Репяхова повідомила, що її позов не прийняли, а пізніше опублікувала селфі, на якому видно, що вона плаче, і додала підпис:

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Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо разом з ним. Я у цій війні одна!

Катерина Репяхова не впевнена, що вони із чоловіком будуть разом / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Зазначимо, нещодавно Віктор Павлик казав, що мріє про мир та спокій, співак втомився від ворожнечі своєї колишньої та нинішньої дружин. Проте, як ми можемо спостерігати, ситуація лише набирає обертів.

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Що про позов думає Віктор Павлік

На думку артиста, "все мало бути спокійно" і насамперед усім сторонам конфлікту треба хвилюватися про здоров'я та нерви.

При цьому до суду Павлік, як він сам зізнався за лаштунками "Музичної платформи", не причетний.

Катя мене не питає, як і що робити. Це було її рішення, так? Так, це було її рішення, звичайно. І вона відстоює свою позицію, свою честь і гідність. Ну я кажу, я не дуже в цьому розбираюся, тобто я не знаю на якій це все стадії. Але нема диму без вогню, – прокоментував ситуацію Віктор Павлік.

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