"Зайди, бл*дь, у свій бункер і застрелись нах*й", — Андрій Данилко Путіну, який копіює Гітлера

Здається, що час, коли ми писали про нові музичні релізи зірок, залишився в іншому житті. Але ми впевнені, що все тимчасово і незабаром на нашій землі запанує мир. Ніхто з розумних та адекватних людей не підтримує дії Путіна, а багато хто порівнює його з Гітлером.
Серед них і Андрій Данилко, "батько" Вєрки Сердючки. Під час прямого ефіру з телеканалом "Київ" він звернувся до росіян із закликом не боятися влади та прочитати вірш "Тараканище" Чуковського.
А самому Путіну, який копіює дії Гітлера, порадив наслідувати кумира до кінця:
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Якщо він так хоче залишитися в історії, залишитися в підручниках – то ти, звичайно, вже в підручниках, Путін. Для того щоб бути Гітлером до кінця, тобі треба зайти в цей свій, бл*дь, бункер і застрелитися нах*й!
Це відео – гімн всього сьогодення.
Не соромтеся, надсилайте відео друзям!
Нагадаємо, Катя Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють у Росії.
Також зазначимо, що західні знаменитості засуджують вторгнення Путіна та підтримали у цей непростий час Україну.
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