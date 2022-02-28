"Зайди, бл*дь, у свій бункер і застрелись нах*й", — Андрій Данилко Путіну, який копіює Гітлера

Знаменитий артист звернувся до росіян та їхнього божевільного керівника, який розпочав війну в Україні

Андрій Данилко дав пораду Путіну / Фото: instagram.com/v_serduchka, скріншот

Здається, що час, коли ми писали про нові музичні релізи зірок, залишився в іншому житті. Але ми впевнені, що все тимчасово і незабаром на нашій землі запанує мир. Ніхто з розумних та адекватних людей не підтримує дії Путіна, а багато хто порівнює його з Гітлером.

Серед них і Андрій Данилко, "батько" Вєрки Сердючки. Під час прямого ефіру з телеканалом "Київ" він звернувся до росіян із закликом не боятися влади та прочитати вірш "Тараканище" Чуковського.

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А самому Путіну, який копіює дії Гітлера, порадив наслідувати кумира до кінця:

Якщо він так хоче залишитися в історії, залишитися в підручниках – то ти, звичайно, вже в підручниках, Путін. Для того щоб бути Гітлером до кінця, тобі треба зайти в цей свій, бл*дь, бункер і застрелитися нах*й!

Це відео – гімн всього сьогодення.

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Нагадаємо, Катя Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють у Росії.

Також зазначимо, що західні знаменитості засуджують вторгнення Путіна та підтримали у цей непростий час Україну.