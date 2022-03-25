Дружина Андрія Джеджули з дочкою повертається до рідної України після поневірянь Європою

Все ще дружина шоумена Андрія Джеджули так і не змогла влаштуватися в Європі з маленькою донькою і вирішила повертатися до рідної України.

Юлія Леус із дочкою повертається в Україну / Фото: instagram.com/yla__yla

Рятуючись від жахів війни, багато українців виїхали за кордон і намагаються обґрунтувати у новому місці. Наприклад, хореограф Ілона Гвоздєва виїхала до Італії і зараз намагається знайти там роботу, щоб допомагати Україні.

А ось, ще дружина Андрія Джеджули, Юлія Леус так і не змогла знайти собі місце в Європі. Разом із однорічною дочкою Аделіною Юлія виїхала з-під обстрілів у Києві.

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Майже місяць Юлія з маленькою донькою на руках намагалася влаштуватися за кордоном, але вирішила, що їй краще в рідній Україні.

24 дні поневіряння Європою, 4 країни, було багато хороших людей, але й без поганих і підлих не обійшлося, мене вже не здивуєш. Вдячна і тим, і іншим, усім віддасться! А ми повертаємось додому, до улюбленої України. Чекаємо на перемогу з близькими та рідними, – написала у своєму Instagram Леус.

Проте, як повідомила дівчина, повертатися до Києва, де зараз є загроза, вона не планує. Тимчасово вони із донькою поживуть у мами Юлії.

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Нагадаємо, що з чоловіком Андрієм Джеджулою Юлія перебуває у шлюборозлучному процесі після низки гучних скандалів та звинувачень у побиттях.

Раніше співачка MamaRika розповіла, як дивом втекла від російських окупантів. із передмістя Києва із семимісячним сином на руках.

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