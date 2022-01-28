Дружина Гордона про загрозу власній безпеці: "Ризики є завжди"

Алеся Бацман в інтерв'ю розповіла, як вона ставиться до резонансних висловлювань свого чоловіка

Алеся Бацман зізналася, чи переживає вона за свою безпеку / Фото: YouTube, instagram.com/alesiabatsman

В інтерв'ю Дмитро Гордон часто дозволяє собі говорити, що думає, і його заяви можуть торкнутися безпеки не тільки його самого, а й сім'ї. Нещодавно, до речі, журналіст повідомив, що його офіс розстріляли.

Втім, дружина Гордона – Алеся Бацман – не дуже переживає з цього приводу. Вона не заперечує, що ризики є, але така реальність життя публічної людини.

Реклама

Немає медалі без зворотного боку. Ризики у публічної людини є завжди. Що стосується підвищених ризиків безпеки, це завжди йде разом із тим, наскільки людина є на вершині, наскільки вона впливова, наскільки кожне її слово чують і на це слово звертають увагу люди, і вони довіряють цьому слову, – відповіла Бацман в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Олицька".

Алеся Бацман не боїться ризиків життя публічної людини / Фото: instagram.com/alesiabatsman

При цьому вона ніколи не робить чоловікові зауважень щодо його надто різких висловлювань. За словами Бацман, немає нічого, що викликало б принципові розбіжності між нею та чоловіком.

Ми пливемо в одному човні, – лаконічно підсумувала Олеся Бацман.

Нещодавно також Алеся Бацман розповіла про ревнощі та шлюбний контракт із Гордоном.