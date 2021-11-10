Дружина майора Мельниченка стала далекобійницею у США: Це все заради доньки

Українська телеведуча та дружина майора Миколи Мельниченка, який у 2000 році спровокував знаменитий "Касетний скандал", проживає з чоловіком у США. Наталія вирішила кардинально змінити життя та стати водієм

Наталія Розинська стала водієм траків у США / Фото: Колаж: Сьогодні

Подробицями свого нового заняття Наталія Розинська поділилася у Facebook. Вони з Миколою проживають у США, де ексмайор займається транспортним бізнесом та вантажоперевезеннями. Мабуть, невипадково Наталя обрала собі нове заняття, пов'язане з автомобілями.

За словами Розинської, праця драйвера (водія вантажівки) добре оплачується у США – за пару років можна накопичити на гарний будинок чи освіту в Гарварді.

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У коментарі сайту "Сьогодні" Наталія розповіла, що насамперед вона вирішила стати водієм заради дворічної доньки:

Я все роблю для своєї коханої дворічної доньки Анжеліни-Вероніки. І заради неї я готова на все! Усі американці починають збирати на освіту своїх дітей наперед. Хочу, щоб моя дочка мала змогу здобути гідну освіту в будь-якому з вузів світу, який вона вибере. Я маю свою власну транспортну компанію і два траки, але при тому, що я намагаюся, не можу зібрати стільки грошей, щоб заробити на свою мрію, – розповіла нам Наталя.

Дружина Миколи Мельниченка Наталія Розинська стала водієм заради доньки / Фото: facebook.com/natalia.rozinska.7

За словами Наталії, Америка – це країна, яка дає можливість кожній людині реалізувати свою мрію, якщо ти докладеш цього зусилля.

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Трак-драйвер дуже добре заробляє: від 6 до 12 тис доларів на тиждень. Оплата щотижнева. І зараз на ринку праці є потреба у таких фахівцях. І я в такий спосіб хочу стати незалежною жінкою. Ну, це дуже цікава робота. Ти можеш подорожувати та одночасно заробляти гроші. Планую вести свій відео-блог, в якому розповідатиму про красу Америки, – поділилася з "Сьогодні" Наталія.

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