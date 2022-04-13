Дружина Медведчука звернулася до Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана з проханням звільнити чоловіка

Дружина Віктора Медведчука та кума Путіна Оксана Марченко така стурбована затриманням її чоловіка, що записала цілих два відеозвернення до президентів України та Туреччини

Ще до початку війни в Україні телеведуча Оксана Марченко втекла до Росії через Білорусь. У цей же час її чоловік Віктор Медведчук перебував під домашнім арештом у Києві, а потім намагався втекти із табору. Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що політик-втікач був затриманий СБУ.

Стривожена телеведуча вирішила записати чергове відеозвернення. Марченко попросила Володимира Зеленського визволити її чоловіка-зрадника.

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Прошу вас вжити всіх необхідних дій щодо негайного звільнення мого чоловіка, якого незаконно утримує СБУ. Віктор Володимирович не порушував жодних законів України та не покидав її території. Він завжди виступав за мир, діалог та згоду в Україні, і вам пан президент, це відомо. Немає жодних сумнівів, що мого чоловіка переслідують із політичних мотивів усупереч законам України та міжнародного права. Його життя має бути в безпеці, – сказала кума Путіна.

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Одним відео Марченко не обмежилася та записала ще й звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Тут телеведуча постаралася на славу – надягла хустку на голову і зробила найсумніше обличчя. Намагалася, як могла, як дозволив ботокс. Актриса без "Оскара" попросила турецького лідера втрутитися та вплинути на звільнення Медведчука.

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Нагадаємо, що Єгорова, Марченка та ще 11 медійників внесено до реєстру держзрадників.

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