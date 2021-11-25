Дружина Віктора Павліка поскаржилася, що її кар'єру блогерки хочуть знищити

Катерина Репяхова активно розвиває свою сторінку у Instagram. Вона не раз в інтерв'ю зізнавалася, що блог приносить добрий дохід. Але сьогодні Катерина у себе в соцмережах повідомила, що від її послуг почали відмовлятися рекламодавці.
Мене хочуть знищити. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію та всі мої вкладення у десятки тисяч доларів, – написала дружина співака в Instagram.
За словами Катерини, вона не має ворогів і недоброзичливців, крім однієї людини.
Не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй родині все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий – не злодій! – додала Репяхова.
А все почалося з того, що на сторінки, для яких Катерина Репяхова робила рекламу, почали приходити боти. Зрештою, рекламодавці відмовляються співпрацювати із дружиною Віктора Павліка та просять повернути гроші за рекламу. У себе в Instagram Катерина опублікувала кілька скріншотів.
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У коментарях Катерину почали підтримувати.
Хоч Катерина Репяхова не стала називати імена людей, яких підозрює в організації атак ботів, але у коментарях припустили, що це колишня дружина Віктора Павліка – Лариса Созаєва.
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