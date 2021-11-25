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Дружина Віктора Павліка поскаржилася, що її кар'єру блогерки хочуть знищити

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
25 листопада, 13:39
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Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова у себе в Instagram розповіла, що рекламодавці відмовляються з нею працювати
Катерина Репяхова розповіла про проблеми з блогом у Instagram
Катерина Репяхова розповіла про проблеми з блогом у Instagram / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова активно розвиває свою сторінку у Instagram. Вона не раз в інтерв'ю зізнавалася, що блог приносить добрий дохід. Але сьогодні Катерина у себе в соцмережах повідомила, що від її послуг почали відмовлятися рекламодавці.

Мене хочуть знищити. Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію та всі мої вкладення у десятки тисяч доларів, – написала дружина співака в Instagram.

За словами Катерини, вона не має ворогів і недоброзичливців, крім однієї людини.

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Не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй родині все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий – не злодій! – додала Репяхова.

А все почалося з того, що на сторінки, для яких Катерина Репяхова робила рекламу, почали приходити боти. Зрештою, рекламодавці відмовляються співпрацювати із дружиною Віктора Павліка та просять повернути гроші за рекламу. У себе в Instagram Катерина опублікувала кілька скріншотів.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

У коментарях Катерину почали підтримувати.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Хоч Катерина Репяхова не стала називати імена людей, яких підозрює в організації атак ботів, але у коментарях припустили, що це колишня дружина Віктора Павліка – Лариса Созаєва.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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