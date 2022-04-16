Дружина Сасанчина після заяви про розлучення видалила акаунт у Instagram

Іванна, яка весь цей час виставляла все життя напоказ, поскаржилася на хейт у Мережі

Дружина Романа Сасанчина зробила ще одну заяву після новини про розлучення / Фото: Скріншот з YouTube

Іванні не сподобалося, що в Мережі почали обговорювати її розлучення з Романом Сасанчиним. Дівчина вже почала виправдовуватися і говорити, що фразу "ми більше не сім'я" все неправильно зрозуміли. Дружина переможця "Голосу країни" розповіла про конфлікт у парі, але спростувала заяву про розлучення .

Тепер Іванні не сподобалося, що її стали звинувачувати в спробі пропіаритися на можливому розлученні. Втомившись від хейту в Мережі, дружина Сасанчина вирішила видалити свою сторінку в Instagram.

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Скріншот: Instagram

Наразі сторінка Іванни недоступна. Але не виключено, що через час дружина Сасанчина вирішить відновити Instagram, адже ще донедавна вона активно розвивала свою сторінку.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. Взимку 2021 року вони одружилися. 30 грудня того ж року у пари народилася дочка Елізабет.

Зараз Іванна із дочкою знаходиться в Польщі , а Роман залишився в Україні