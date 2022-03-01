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Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і звернулася до росіян: "Вам брешуть щодня"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 11:32
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Вікторія Жигунова в інстаграм опублікувала послання з підтримкою українцям
Віктория Жигунова підтримала Україну
Віктория Жигунова підтримала Україну / Фото: instagram.com/vzhigunovochka

Поки такі як актор Антон Шагін, співак Микола Басков і колишній Ксенії Бородіної підтримують вторгнення Путіна в Україну, в РФ є й ті, хто не може заплющувати очі на дикість усього, що відбувається.

Так, Вікторія Жигунова, дружина актора Сергія Жигунова, в інстаграм підтримала українців, показала жахи, які творить російська зброя, та звернулася до росіян із закликом визнати: влада та ТБ їм бреше!

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Публікуємо далі текст послання Вікторії Жигунової в інстаграм без змін.

скріншот з інстаграм Вікторії Жигунової

"Чому ви мовчали, коли стріляли на Донбасі? Я не мовчала, я писала. Мовчали ви, хто завалив мій директ цим питанням".

Всі ці дні я дивлюся держканали, за якими спочатку заперечували, що ми нападемо на Україну, буквально за два дні та напередодні нападу, коли все вже було, звичайно, вирішено, Путін, Захарова тощо. посміхалися і казали, що ми – мирна країна, що ми ніколи не нападемо. Але це було брехня.

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Потім Конашенков три дні запевняв нас у тому, що з російської сторони втрат немає (ось прямо нуль, жодного вбитого). Нам кажуть, що всі кадри із постраждалими мирними жителями – постановка тощо. І, звісно, нам кажуть, що ліквідують нацистів у ДНР та ЛНР.

Але Київ, Одеса, Харків, Миколаїв, Суми та десятки інших міст – це не Донбас. Розгромлені заводи, лікарні, поранені мирні жителі, діти, яких народжують у метро та бомбосховищах – не нацисти. Наша тітка, якій багато років, у якої діабет, запалення легенів і яка ще не може нормально пересуватися після перелому шийки стегна сидить шостий день у квартирі із заклеєними хрест-навхрест вікнами, які ще й завішані ковдрами, не спить ні вночі, ні вдень, а під час бомбардування (а Харків бомбардують постійно) переміщається до передпокою – вона не нацист! І її син, який сидить у бомбосховищі з дитиною та сім'єю, розчищає додаткові приміщення, щоб не так було тісно, також не нацист. І вони цих нацистів у вічі не бачили, вони люблять свою країну.

Україна, яка обрала у президенти російськомовного єврея – не нацистська країна. Її ні від кого не треба рятувати. Люди жили тим життям, яке їм подобалося. І маленьким дітям, які п'ятий день проводять у підвалах та метро, ви ніколи не поясните, що росіяни прийшли їх рятувати. Ці діти та діти їхніх дітей все життя ненавидітимуть нас, як наші бабусі та мами ненавиділи німців. Нам кажуть, що стріляють точково по військових об'єктах, але тракторний завод у Харкові, станція переливання крові, житлові будинки, найбільший у світі літак Мрія – це не військові об'єкти. ВАМ БРУХ! ВАМ БРУХ КОЖНИЙ ДЕНЬ.

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ВДУМАЙТЕСЯ. Тих, хто стоїть у Росії з плакатами "Немає війні" стусанами заштовхують в автозаки. За плакат "НІ ВІЙНІ".

Ця підтримка зараз є дуже цінною!

Також нагадаємо, всіляко засуджує дії Путіна та війну продюсер Олександр Роднянський.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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