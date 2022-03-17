Дружина Скичка, голови Черкаської ОДА, звернулася до НАТО англійською та німецькою: відео

Дружина Олександра Скичка, голови Черкаської ОДА, Єлизавета Юрушева записала спеціальний відеозвернення та опублікувала його на своїй сторінці у Instagram

Єлизавета Юрушева звернулася до представників НАТО двома мовами / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Тисячі українців уже записали відео та опублікували повідомлення у соцмережах із зверненням до НАТО та проханням закрити небо над Україною. Знаменитості намагаються достукатися до північно-атлантичного союзу всіма можливими способами та всіма можливими мовами. Нещодавно Монатік англійською закликав зупинити вбивство українських дітей.

Тепер дружина голови Черкаської ОДА та бізнес-вумем Єлизавета Юрушева звернулася до НАТО англійською та німецькою мовами.

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Мене звуть Єлизавета Юрушева, я мати двох дітей. І я маю просте запитання до НАТО: скільки людей, дітей, безневинних жінок мають померти, щоб ви вирішили закрити небо над Україною? Ми не говоримо про політичні питання чи війну. Ми говоримо про масове вбивство нашої нації, безневинних людей. Я прошу вас, ви нам потрібні, закрийте небо над Україною!

Таке звернення Єлизавета вирішила записати після новини про бомбардування маріупольського Драмтеатру, де ховалися місцеві жителі.

Це остання крапля! Сьогодні Росія бомбила Маріупольський театр, який приховував людей та мирних жителів! НАТО, ви повинні почути нас та закрити небо! Це геноцид нашої нації, нашого народу та наших дітей! Ви можете врятувати тисячі життів просто зараз! – підписала відеоролик Єлизавета.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скичко одружилися у 2017 році, коли Олександр був ще телеведучим. Пізніше Скичко вирішив розпочати політичну кар'єру. У 2021 році він обійняв посаду голови Черкаської ОДА та з родиною переїхав до Черкас.

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17 лютого цього року стало відомо, що Єлизавета вагітна третьою дитиною. Малюк стане другою спільною дитиною Юрушевої та Скичка. Пара має спільну доньку Наталю. Єлизавета також має старшого сина від попереднього шлюбу – Даніеля.