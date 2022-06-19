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Дружина Віктора Павліка не може звикнути до свого однорічного сина, і ось чому (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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19 червня, 09:41
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Блогерка Катерина Репяхова, на відміну від чоловіка, незадоволена новим іміджем Михасика
Катерина Репяхова розповіла про свою реакцію, коли побачила сина після перукарні
Катерина Репяхова розповіла про свою реакцію, коли побачила сина після перукарні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зовсім нещодавно Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова відсвяткували перший день народження сина. Батьки влаштували справжнє свято для Мишка в Івано-Франківську. Пара вагалася проводити свято під час війни, але все ж таки вирішила – перший рік має запам'ятатися хлопчикові.

Як поділилась Репяхова в Instastories, вони зупинились в Івано-Франківську на декілька днів. Після дня народження Віктор Павлік вирішив відвести сина до перукарні. Але, ймовірно, Каті така ідея не дуже сподобалась. Вона переживала, що сина поголять налисо.

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Сказав наш тато, що стрижка Міші ножицями – то не стрижка. І поїхав сам в перукарню з Мішею. Сподіваюсь, дитина лиса не приїде, – написала Репяхова.

Скріншот Instastories

Згодом дружина Павліка показала, які зміни зазнав її син. Так, у перукарні Михасика...поголили налисо, чого Катя так боялась. Репяховій було незвично бачити сина таким.

Скріншот Instastories

Шок. Добре, що я цього не дала зробити до дня народження. Я не знаю, як звикнути до цього. Заспокоюю себе тим, що це не зуби, відросте, — написала блогерка.

Скріншот Instastories

А от Віктору Франковичу сподобався новий імідж сина. Артист заявив, що хлопчик тепер копія тата:)

Скріншот Instastories

Нагадаємо, за декілька днів до дня народження Михасика 28-річчя відсвяткувала Катерина Репяхова. Відзначила свій день блогерка у Львові у колі рідних та друзів.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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