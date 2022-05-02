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Дружина Віктора Павліка розповіла, скільки заробляла в Instagram до війни

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 12:26
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Зараз Катерина Репяхова має майже 160 тисяч підписників, яких вона хоче переманити і у власний Telegram-канал
Катерина Репяхова розсекретила свій заробіток у Instagram
Катерина Репяхова розсекретила свій заробіток у Instagram / Фото: instagram.com/repyahovakate

Не секрет, що блогери заробляють досить великі суми на рекламі та колабораціях. Звичайно, цінник безпосередньо залежить від охоплення аудиторії, але більш-менш відомий блогер цілком може дозволити собі жити на "інстаграмні" гроші.

Катерина Репяхова, яка виїхала до Ізраїлю, активно почала розвивати свій Instagram-профіль два роки тому. Не беремося аналізувати її сторінку, де дівчина постить не лише світлини з відомим чоловіком, а й розповідає про материнство, рекомендує магазини та різну продукцію – рекламувати себе їй не потрібно.

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У сторіс Репяхова розповіла, що до повномасштабної війни заробляла на рекламі в Instagram до 7 тисяч доларів.

Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

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Раніше дружина Віктора Павліка зізналася, що іноді її заробіток у соцмережі може сягати близько 10 тисяч доларів. Сума змінюється залежно від активності.

Катя Репяхова також відзначила, що крім заробітку на своїй сторінці в Instagram, їй доводиться багато інвестувати.

Нещодавно повідомлялося, що в Ізраїлі Катерина Репяхова зустрілася з Галкіним та Пугачовою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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