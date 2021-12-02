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Наречений Ольги Харлан ревнував її до Дікусара на Танцях з зірками – зізнання спортсменки

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 18:13
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Олімпійська чемпіонка розповіла подробиці своїх стосунків із італійцем Луїджі Самеле. Як виявилося, він не був у захваті від її участі у "Танцях зі зірками"
Ольга Харлан розповіла про ревнощі свого молодого чоловіка до Дікусара
Ольга Харлан розповіла про ревнощі свого молодого чоловіка до Дікусара / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм

У танцювальному проекті Ольга Харлан та Дмитро Дікусар посіли друге місце. Це не на жарт засмутило шанувальників пари, які кожен випуск спостерігали за їхніми зусиллями.

Складнощів і справді було багато – не лише на паркеті, а й удома. Виявляється, молодий чоловік спортсменки не завжди розумів те, що відбувалося між нею та Дікусаром на сцені.

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Для нього цей період танців також дуже складний. Він мене не бачить, а бачить лише, як я трусь про якогось гарного мужика, на мене дивляться у відвертих костюмах – для нього це нелегко. Я його розумію і всіляко намагаюся все це згладити, говорю, що це танці все ж таки, це гра, – ділиться Ольга в інтерв'ю "DOROTYE".

Коханий Ольги Харлан нервувався через її участь у "Танцях зі зірками"
Коханий Ольги Харлан нервувався через її участь у "Танцях зі зірками" / Фото: Инстаграм

Сцени ревнощів Луїджі не влаштовував, але іноді все одно міг висловити невдоволення з різних приводів.

Це виявлялося у чомусь іншому. Я йому пізно написала смс-ку, бо забула – нервував. Такий був тригер. Він помічав дрібні речі, наприклад, я написала через півтори години, а не годину, як обіцяла, – згадує Харлан.

Ольга рада, що проєкт уже закінчився. Зізнається, що втомилася від спорту та постійної гонки за перемогами. Зараз для олімпійської чемпіонки у пріоритеті сім'я – вона мріє вийти заміж та народити дітей.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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