Наречений Ольги Харлан ревнував її до Дікусара на Танцях з зірками – зізнання спортсменки

У танцювальному проекті Ольга Харлан та Дмитро Дікусар посіли друге місце. Це не на жарт засмутило шанувальників пари, які кожен випуск спостерігали за їхніми зусиллями.
Складнощів і справді було багато – не лише на паркеті, а й удома. Виявляється, молодий чоловік спортсменки не завжди розумів те, що відбувалося між нею та Дікусаром на сцені.
Для нього цей період танців також дуже складний. Він мене не бачить, а бачить лише, як я трусь про якогось гарного мужика, на мене дивляться у відвертих костюмах – для нього це нелегко. Я його розумію і всіляко намагаюся все це згладити, говорю, що це танці все ж таки, це гра, – ділиться Ольга в інтерв'ю "DOROTYE".
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Сцени ревнощів Луїджі не влаштовував, але іноді все одно міг висловити невдоволення з різних приводів.
Це виявлялося у чомусь іншому. Я йому пізно написала смс-ку, бо забула – нервував. Такий був тригер. Він помічав дрібні речі, наприклад, я написала через півтори години, а не годину, як обіцяла, – згадує Харлан.
Ольга рада, що проєкт уже закінчився. Зізнається, що втомилася від спорту та постійної гонки за перемогами. Зараз для олімпійської чемпіонки у пріоритеті сім'я – вона мріє вийти заміж та народити дітей.
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