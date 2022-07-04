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Женя Галич із автоматом у руках показав, як відпрацьовує стрільбу(фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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4 липня, 16:53
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Виконавець повернувся до навчання у лавах ЗСУ. Як проходять військові будні музиканта – читайте у матеріалі "Сьогодн"
Женя Галич показав військові навчання
Женя Галич показав військові навчання / Фото: instagram.com/jenia_galich

У квітні лідер гурту O.Torvald Женя Галич вступив до лав української армії . Разом із своїми побратимами виконавець захищає країну на передовій.

На деякий час Жені довелося скласти зброю та піти на лікарняний. Але, на щастя, зараз із фронтменом рок-гурту все гаразд і він знову приступив до служби.

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На своїй сторінці у Instagram Галич поділився фотографіями, зробленими під час військових навчань музиканта з побратимами.

Тренуватися, вчитися, просити порад та уроків у бойових пацанів, ділитися досвідом, ставити іноді дурні питання, помилятися, ставати краще потрібно постійно!!! Тому як тільки випадає можливість і час – я завжди сумлінно виправляю свої криві рухи, – підписав серію фото Женя.

На епічних знімках музикант знято з автоматом у руках та повному обмундируванні.

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Незважаючи на те, що зараз Женя Галич та гітарист колективу Денис Мізюк служать у лавах ЗСУ, гурт O.Torvald продовжує давати благодійні концерти. Так, у своїх Instastories Галич повідомив про майбутній концерт у Львові.

Скріншот – instagram.com/jenia_galich

Раніше Тарас Тополя розповів, як на передовій розблокував телефон загиблого солдата.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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