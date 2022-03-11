Зі Фамелу, екс Борис Апрель, покинула Україну після гендерного скандалу на кордоні

Українська співачка-трансгендер Зі Фамелу, вона ж Зіанджа, змогла виїхати з України за кордон після гучного скандалу у прикордонній службі

Зі Фамелу змогла виїхати за кордон / Фото: instagram.com/zifaamelu

Через військові дії в Україні багато громадян намагаються залишити країну. Невдала спроба виїхати за кордон була і у співачки Зі Фамелу. Виконавиця не могла покинути Україну, оскільки за паспортом вона, як і раніше, є чоловіком Борисом Кругловим.

Однак сьогодні у своєму Instagram Зі Фамелу повідомила про те, що їй таки вдалося виїхати в другу країну і тепер вона може не переживати за своє життя. Щоправда, дорога далася співачці нелегко, і вона захворіла.

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На даний момент, з метою безпеки, Зі Фамелу вирішила не повідомляти шанувальникам місце свого перебування. Виконавиця пообіцяла, що всі подробиці розповість згодом.

Привіт всім. Я жива, в безпеці, яка просто дуже захворіла після перетину кордону альтернативним шляхом... Не можу поділитися деталями та локацією, незабаром зможу розповісти докладніше, що сталося, – написала екс-Зіанджа.

Скріншот – instagram.com/zifaamelu

Перетнути кордон усіма можливими шляхами намагалися й інші знаменитості. Так, син та онук Софії Ротару заплатили незаконному перевізнику по дві тисячі доларів за втечу до Молдови , але було затримано українськими прикордонниками.

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