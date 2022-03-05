Зі Фамелу, вона ж Зіанджа, застрягла на кордоні через стать в паспорті: "Мені тут загрожує небезпека"

Траснгендерна співачка Зі Фамелу, яку в минулому багато хто знав як Бориса Апреля, не може перетнути кордон через чоловічу стать у паспорті

Зі Фамелу не може покинути Україну через стать у паспорті / Фото: instagram.com/zifaamelu

У зв'язку з початком військових дій в Україні багато громадян залишають країну. Серед вимушених мігрантів виявились і деякі українські знаменитості. Наприклад, раніше Україну покинула співачка Джамала.

Виїхати за кордон хотіла і Зі Фамелу, раніше відома як Зіанджа чи Борис Апрель, проте на кордоні вона зіткнулася із проблемою у документах. Справа в тому, що за паспортом виконавиця, як і раніше, залишається чоловіком, тобто Борисом Кругловим (справжнє ім'я – ред. ).

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Відповідно до закону України, у воєнний час чоловіки, незалежно від професій, не можуть залишити територію країни. Що робити тим, хто є трансгендером на законодавчому рівні, поки що не вирішили.

Зі Фамелу поскаржилася, що на кордоні вона зіткнулася з буллінгом з боку прикордонників і зараз не знає, що робити далі.

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Я намагаюся зробити щось, щоб мені допомогли та витягли звідси. Мені тут загрожує небезпека! Мене називають тут "Боречка". "Боречко, що ж ти сюди прийшов? Ми зараз тебе повертаємо назад". Я не знаю, що робити, – поділилася Зі. – Мені терміново потрібна допомога, бо тут усі налаштовані трансфобно та гомофобно!

За словами Зі, зараз на кордоні відбувається повний хаос, там перебуває величезна кількість людей, які намагаються виїхати за кордон.

Єдиний варіант, який наразі має співачка, це перетнути кордон у супроводі представника влади іншої країни чи адвоката.

Поки що Зі продовжує залишатися на пропускному пункті. Як поділилася вона у своїх історіях, багато хто налаштований проти неї вороже і лише одна жінка принесла їй їжу, воду та чай.

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Нагадаємо, раніше відомі українські жінки звернулися до ЗСУ: "Повертайтеся живими!"

Дорогі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо одне одного та допомагаємо. Наша армія дає гідну відсіч ворогові – ми віримо у ЗСУ!

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