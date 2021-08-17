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Зіброва не запросили брати участь в концерті до Дня Незалежності. Співак назвав причину

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
17 серпня, 13:40
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Павло Зібров звернувся до продюсера шоу на НСК "Олімпійському", але той відмовив йому. Артист вважає, що причиною є його характер
Павлу Зіброва відмовили в участі в концерті до Дня Незалежності України
Павлу Зіброва відмовили в участі в концерті до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Ще три місяці тому Павло Зібров звертався до продюсера концерту "Незалежність в нашій ДНК" Сергія Пермана і сказав, що хоче брати участь в шоу. Але співакові відмовили.

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Причиною, вважає Зібров є, його непоступливість.

Ми з режисером концерту, Катею Царик, подумали і вас не включили. Ви з характером, ви собі на умі, що не слухаєте режисерського задуму. Так що вибачте, не ображайтеся, ми вас не запрошуємо, – процитував Сергія Пермана Павло Зібров на прес-конференції фестивалю BezViz Festival 2021, пише КП .

Павло Зібров
Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Співак додав, що Перман запитав чи не ображається той і сказав, що в концерті також не братимуть участі Поплавський, Іво Бобул, Зінкевич та Бужинська.

Але Тараса Петриненка все ж покликали, я дуже радий за нього, це ж символ України! А Зінкевича так і не покликали, це так непорядно, некрасиво..., – вважає Павло Зібров.

Співак гадає, що Сергій Перман лукавить, коли каже, що артистів для грандіозного шоу вибирали колегіально. Насправді ж, за словами Зіброва, генпродюсер "пише на листочку, кого він хоче бачити в цьому концерті".

Хто виступить на концерті до Дня Незалежності

  • Сергій Бабкін
  • Ірина Білик
  • Олег Винник
  • Брати Гадюкіни
  • Валентин Дитюк
  • Тіна Кароль
  • Ніна Матвієнко
  • Арсен Мірзоян
  • Наталя Могилевська
  • Людмила Монастирська
  • Океан Ельзи
  • Віктор Павлік
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Олександр Пономарьов
  • Руслана
  • Потап
  • Софія Ротару
  • СКАЙ
  • СКРЯБІН
  • Христина Соловій
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • JАMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • Go_A
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Kyiv Symphony Orchestra
  • Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.
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Дивіться відео, як в минулому році до Дня Незалежності знімали концерт, який готував телеканал "Україна":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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