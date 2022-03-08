Злата Огнєвіч назвала головну відміність українців від росіян: "Ми ніколи не будемо рабами та вівцями"

Українська співачка закликала окупантів забрати геть з України свій "русский мир"

Злата Огнєвіч закликала росіян зупинити диктатора Путіна. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч слідом за Машою Єфросиніною вирішила відкрити очі на правду громадянам РФ. Вона вкотре наголосила, що на Україну "бридко напав підлий диктатор" рано-вранці 24 лютого і розпочав тут війну.

Наші сусіди називають це "визвольною операцією". Нас не треба ні від кого звільняти, ми самі впораємося без вашої допомоги. Ми чудово без неї раніше справлялися і далі впораємось, – сказала зірка.

Злата Огнєвіч заявила, що українці не такі як росіяни. І ми ніколи не віддамо нашу землю окупантам.

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Я ніколи не буду рабом. Я ніколи не розплачуватимуся рублями. Я ніколи не танцюватиму під дудку кривавого диктатора, виконуючи його закони і заплющуючи очі на правду. Ми українці не такі. Ген свободи тече в крові. Ген свободи в нашій кожній клітині. Це ви прийшли на нашу землю та хочете її забрати. Але знайте, що ми її не віддамо. Ми будемо ціною свого життя захищати кожен міліметр нашої рідної землі, – зауважила артистка.

Співачка додала, що її мама родом з Росії, а тато – з України. Свого часу батько Злати служив у російському військовому флоті і артистка пишається тим, що він офіцер.

За словами Огнєвіч, все своє дитинство вона провела в Криму, куди приїжджали друзі її сім'ї з Росії та Білорусі. Вони разом "купалися під кримськими зірками в Чорному морі" і ніколи не могли уявити, що сусіди вирішать натиснути на кнопку після чого "летітимуть ракети, гинутимуть діти, а українці у страху та жаху ховатимуться у підвалах та молитимуться, щоб завтрашній день настав".

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Я вас глибоко зневажаю. Всіх тих, хто знишує український мирний народ. Я ніколи вам цього не пробачу. Я докладу всіх своїх сил для того, щоб розповісти всьому світу правду. Знаєте російські солдати, йдіть на*ер зі своїми "русским миром". Нас не треба ні від кого рятувати. Скоро вас треба буде рятувати від українців. Тому що ми рідну землю ніколи і нікому не віддаємо, – заявила співачка.

Також Злата Огнєвіч заявила, що ніколи більше не буде співати та давати концерти у Росії.

Раніше Оля Полякова закликала весь світ не мовчати про війну в Україні. Також Потап заявляв, що "нам не потрібен "русский мир".

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