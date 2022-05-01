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Злата Огнєвіч відповіла на запитання про свою орієнтацію: "Всі ми різні" (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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1 травня, 13:57
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Співачка вважає, що не варто підлаштовувати людей під свою систему цінностей
Злата Огнєвіч висловилася про нетрадиційну орієнтацію
Злата Огнєвіч висловилася про нетрадиційну орієнтацію / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка раніше порадила, як ставитися до Регіни Тодоренко та інших зірок-рашистів, відверто розповіла підпісникам про особисте.

Хтось із фоловерів поставив Златі запитання щодо її орієнтації, на що вона записала коротке відео, виклавши його в Instastories.

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Кохання не вимірюється оріентациєю, віросповіданням, кольором шкіри тощо. Кохання просто існує і треба прийняти той факт, що в світі уснують дуже різні люди, і намагатися когось підлаштувати під себе, під свою систему цінностей – це невдячна справа. Тому поважайте вібір кожної людини, – відповіла Злата Огнєвіч.

Зазначимо, що дівчина, яка поставила запитання Огнєвіч, написала, що колись бачила інтерв'ю, в якому артистка нібито зробила камінгаут. Злата заявила, що вперше чує існування такого інтерв'ю.

Нещодавно Злата Огнєвіч поділилася планами на майбутнє після перемоги України у війні. Ексхолостячка зізналася, що першого дня війни відразу ж подумала про те, що не встигла стати дружиною і мамою.

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Проте зараз вона впевнена – після війни все зміниться і вона обов'язково народить дитину.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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