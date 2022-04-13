Злата Огнєвіч планує вийти заміж за "свого героя" та стати мамою після війни

Златі Огнєвіч так і не вдалося зустріти свого коханого у романтичному реаліті-шоу, але співачка не залишає надії незабаром завести сім'ю. А нещодавно Злата взагалі заінтригувала шанувальників обручкою на безіменному пальці.
В інтерв'ю програмі Зірковий шлях Огнєвіч зізналася, що першого дня війни відразу ж подумала про те, що не встигла стати дружиною і мамою. Проте співачка впевнена, що після війни все зміниться.
Коли був перший день війни, я була у Києві. Ішла вночі вулицею і якраз вила сирена, я розплакалася і кажу собі: "Я не встигла зустріти чоловіка, не встигла народити дітей. Що ж це таке? (усміхається) Зараз я говорю це з усмішкою, бо у мене зараз це викликає усмішку, а тоді плакала і думала, що не встигла народити дитину, і взагалі – чи переживу я цю війну, чи залишусь живою?
Злата впевнена, що все це на підсвідомому рівні відчувають багато жінок. Проте співачка впевнена, що після війни все зміниться і вона обов'язково стане мамою.
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Зараз серце Огнєвіч вільне, тому щойно, за її словами, Злата зустріне "свого героя", одразу почне робити все, щоб створити сім'ю.
Раніше Злата Огнєвіч показалася з татом, який їде рятувати поранених бійців у гарячу точку.
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