Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Пісня Hardkiss

Ганьба Регіни

Бекхем одружився

Фукунага в Україні

Хіт Jerry Heil

Хитрість Ембер
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Злата Огнєвіч планує вийти заміж за "свого героя" та стати мамою після війни

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 19:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка та холостячка Злата Огнєвіч поділилася в інтерв'ю у програмі "Зірковий шлях" своїми планами на майбутнє після перемоги України у війні
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч

Златі Огнєвіч так і не вдалося зустріти свого коханого у романтичному реаліті-шоу, але співачка не залишає надії незабаром завести сім'ю. А нещодавно Злата взагалі заінтригувала шанувальників обручкою на безіменному пальці.

В інтерв'ю програмі Зірковий шлях Огнєвіч зізналася, що першого дня війни відразу ж подумала про те, що не встигла стати дружиною і мамою. Проте співачка впевнена, що після війни все зміниться.

Реклама

Коли був перший день війни, я була у Києві. Ішла вночі вулицею і якраз вила сирена, я розплакалася і кажу собі: "Я не встигла зустріти чоловіка, не встигла народити дітей. Що ж це таке? (усміхається) Зараз я говорю це з усмішкою, бо у мене зараз це викликає усмішку, а тоді плакала і думала, що не встигла народити дитину, і взагалі – чи переживу я цю війну, чи залишусь живою?

Злата впевнена, що все це на підсвідомому рівні відчувають багато жінок. Проте співачка впевнена, що після війни все зміниться і вона обов'язково стане мамою.

Зараз серце Огнєвіч вільне, тому щойно, за її словами, Злата зустріне "свого героя", одразу почне робити все, щоб створити сім'ю.

Реклама

Раніше Злата Огнєвіч показалася з татом, який їде рятувати поранених бійців у гарячу точку.

Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти