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Злата Огнєвіч підтримала дівчат, які роблять голі фото на допомогу ЗСУ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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24 травня, 07:34
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Українські дівчата спонукають українців жертвувати гроші на нашу армію, пропонуючи їм взамін свої світлини у стилі ню. Цей рух називається "Теронліфанс"
Златі Огнєвіч подобається ініціатива "Теронліфанс"
Златі Огнєвіч подобається ініціатива "Теронліфанс" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка Злата Огнєвіч, яка відповіла на запитання про свою орієнтацію, вважає крутою ініціативу – надсилати за гроші відверті фото для допомоги бійців ЗСУ.

У Instastories зірка поцікавилась у фоловерів, як вони ставляться до такої ідеї від українок. У відповідь Злата отримали негативні коментарі – більшість від жінок.

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Скріншот Instastories

А от сама Огнєвіч думає навпаки, що така ініціатива – креативна та естетична.

Коли я побачила це в stories (відео про "Теронліфанс, – Ред.) у своєї подруги, я афігєла, правда. Я подумала "вав", як це круто, креативно, гарно. Наші дівчата найгарніші у світі. А ті, хто мені написав: "це гаьба", якщо ви чогось не сприймаєте і не розумієте, це не означає що це погано і що іншим цього не варто робити, – заявила зірка.

Скріншот Instastories

Злата Огнєвіч зауважила, що світ не ділиться на чорне і біле. Він прекрасний і різнокольоровий. І ця ініціатива, на думку співачки, дуже класна.

Так що дівчата, я з вами повністю солідарна. Не знаю, чи знайшла я б у собі сміливість це робити. Напевно, ні. Але це не означає, що іншим не можна робити. Так що робіть і наближайте нашу перемогу, – підбадьорила артистка.

Скріншот Instastories

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч зробила загадковий пост в Instagram і фанати одразу почали підозрювати, що зірка закохалась.

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Раніше співачка зізнавалась, що хотіла жити в США, але передумала.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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