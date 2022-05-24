Злата Огнєвіч підтримала дівчат, які роблять голі фото на допомогу ЗСУ

Співачка Злата Огнєвіч, яка відповіла на запитання про свою орієнтацію, вважає крутою ініціативу – надсилати за гроші відверті фото для допомоги бійців ЗСУ.
У Instastories зірка поцікавилась у фоловерів, як вони ставляться до такої ідеї від українок. У відповідь Злата отримали негативні коментарі – більшість від жінок.
А от сама Огнєвіч думає навпаки, що така ініціатива – креативна та естетична.
Коли я побачила це в stories (відео про "Теронліфанс, – Ред.) у своєї подруги, я афігєла, правда. Я подумала "вав", як це круто, креативно, гарно. Наші дівчата найгарніші у світі. А ті, хто мені написав: "це гаьба", якщо ви чогось не сприймаєте і не розумієте, це не означає що це погано і що іншим цього не варто робити, – заявила зірка.
Злата Огнєвіч зауважила, що світ не ділиться на чорне і біле. Він прекрасний і різнокольоровий. І ця ініціатива, на думку співачки, дуже класна.
Так що дівчата, я з вами повністю солідарна. Не знаю, чи знайшла я б у собі сміливість це робити. Напевно, ні. Але це не означає, що іншим не можна робити. Так що робіть і наближайте нашу перемогу, – підбадьорила артистка.
Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч зробила загадковий пост в Instagram і фанати одразу почали підозрювати, що зірка закохалась.
Раніше співачка зізнавалась, що хотіла жити в США, але передумала.
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