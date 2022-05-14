Злата Огнєвіч розкрила один факт про Євробачення, який показує всю підлість Росії

Українська виконавиця Злата Огнєвіч представляла Україну на музичному конкурсі "Євробачення" у 2013 році. Тоді вона посіла третє місце

Злата Огнєвіч на прикладі "Євробачення" розповіла про заздрість росіян / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Сьогодні, 14 травня, у Турині відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022", в якому виступить український гурт Kalush Orchestra. Злата Огнєвіч згадала, як дев'ять років тому виступала на сцені конкурсу.

Тоді багато європейських країн віддали свої високі бали Україні, а 1 бал дістався нашій країні від Росії. Злата вирішила нагадати всім цей факт, опублікувавши відео у Instagram.

Реклама

Це було досить очікувано, їх завжди дратує наш успіх, – написала Злата.

Скріншот: Instagram

У коментарях Злату підтримали її шанувальники:

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, дорогою в аеропорт Чикаго Злату Огнєвіч вигнав із машини невдоволений її українською мовою водій-расист. Злата Огневич під час війни бере участь у благодійних концертах для України в усьому світі. Після свого виступи у Польщі співачка вирушила в тур США.