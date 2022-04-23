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Злата Огнєвіч поділилася секретом, як не збожеволіти під час війни: порада від співачки

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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23 квітня, 09:41
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Артистка впевнена – ми маємо пристосуватися жити в сьогоднішніх умовах
Злата Огнєвіч розповіла, як вижити в суворих реаліях
Злата Огнєвіч розповіла, як вижити в суворих реаліях / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У відвертому інтерв'ю з ведучою програми "Ранок з Україною" каналу "Україна" Лілією Ребрик співачка Злата Огнєвіч, яку позбавили звання почесної артистки Криму, зізналася, як минають її дні зараз і дала поради жінкам, як не втратити сенс життя у скрутний період.

Злата ще до початку війни вирішила, що не залишить свою країну у біді, тому весь цей час зірка перебуває у Києві. Єдине, на що наважилася – вивезти батьків на Західну Україну, адже вони жили на Київщині, тому хвилювання за них та їхнє життя було чимало.

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Батьків Злата відвезла на західну Україну
Батьків Злата відвезла на західну Україну / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Зараз зірка поступово повертається до мирного життя, пише пісні і намагається філософськи ставитися до тривог, одна з яких застала Злату прямо під час запису інтерв'ю.

Я звикаю жити в нових обставинах та умовах. Я не хочу боятися! Житиму гідно ті дні, які мені відведені. Не знаю, багато їх чи мало, але я не хочу жити у постійному страху. Хочу поділитись своєю сміливістю з іншими. І повірте, жителі Маріуполя, яких взяли в заручники, перебувають у значно гіршому становищі, ніж я, і в мене просто серце болить за них, – розповіла Злата Огнєвіч.

Та попри біль і постійні переживання співачка запевняє – кожна жінка має почуватися впевнено і не забувати дбати про себе. А думка про те, що у воєнний час це робити недоречно, не зовсім правильна:

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Ми маємо підтримувати себе у рівновазі – виконувати всі ті рутинні речі, якими жили до війни. Якщо у вас є така можливість доглядайте себе – робіть маски для волосся, одягайте улюблений одяг, відключайте себе трохи. Розумію, що повністю вимкнутись не виходить, але треба розвантажувати психіку. Це моя порада кожній! Я роблю це з першого дня війни, бо розумію, що просто не маю права падати духом. Іноді ловлю себе на думці, що допомагаю людям залишаючись сильною, і маю показувати приклад іншим, – поділилася артистка у програмі "Ранок з Україною".

Раніше Злата Огнєвіч заявила, що віддала б життя за тих українців, які зараз перебувають у Маріуполі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

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