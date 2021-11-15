Злата Огнєвіч збентежила фанатів, виставивши фото із чоловіком: Що за спойлер?

Дмитро мало не вилетів із шоу у минулого випуску, але все ж таки залишився і продовжив боротьбу за серце Злати. Він є улюбленцем багатьох шанувальників шоу "Холостячка-2".
До речі, дізнайтесь також, хто залишив шоу "Маска" у минулому випуску. Було розсекречено, хто ховався у костюмі Совеня.
Після того, як Злата опублікувала фото, на якому відображена пара, що цілується, підписники відразу ж стали писати про те, що чоловік на фото схожий на Дмитра та звинуватили Огнєвіч у тому, що вона "проспойлерила" фінал шоу.
Далі по темі
До речі, в описі до фото Злата опублікувала зворушливий текст про кохання та дві родинні душі.
Ось що писали шанувальники:
- "Чому він так на Діму схожий?"
- "Це ви і Діма!"
- "Цікаво, хто на фото. Схожий на Діму."
- "Діма та Злата."
- "Ну такий спойлер, навіщо?"
- "Це ви та Діма, тепер відомо, хто стане переможцем шоу."
Більш уважні підписники зрозуміли, що на кадрі насправді не Злата (і точно не Дмитро). Огнєвич просто опублікувала чуже фото.
До фіналу залишилося не так багато часу, тому незабаром ми дізнаємося, хто завоював серце Холостячки і чи залишилася пара разом.
Інші новини на тему:
- Злата Огнєвіч осідлала і пристрасно поцілувала улюбленця фанатів "Холостячки-2".
- У чому зізнався Дмитро Шевченко у восьмому епізоді Холостячки-2? Короткий переказ випуску.