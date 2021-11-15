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Злата Огнєвіч збентежила фанатів, виставивши фото із чоловіком: Що за спойлер?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
15 листопада, 17:30
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На своїй сторінці в Instagram Злата Огнєвіч розмістила фото, на якому зображена закохана пара. Чоловік на знімку нагадав усім учасника шоу "Холостячка-2" Дмитра Шевченка
Злата Огнєвіч опублікувала фото-спойлер із "переможцем" "Холостячки-2"
Злата Огнєвіч опублікувала фото-спойлер із "переможцем" "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Дмитро мало не вилетів із шоу у минулого випуску, але все ж таки залишився і продовжив боротьбу за серце Злати. Він є улюбленцем багатьох шанувальників шоу "Холостячка-2".

До речі, дізнайтесь також, хто залишив шоу "Маска" у минулому випуску. Було розсекречено, хто ховався у костюмі Совеня.

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Після того, як Злата опублікувала фото, на якому відображена пара, що цілується, підписники відразу ж стали писати про те, що чоловік на фото схожий на Дмитра та звинуватили Огнєвіч у тому, що вона "проспойлерила" фінал шоу.

До речі, в описі до фото Злата опублікувала зворушливий текст про кохання та дві родинні душі.

Скріншот: Instagram

Ось що писали шанувальники:

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  • "Чому він так на Діму схожий?"
  • "Це ви і Діма!"
  • "Цікаво, хто на фото. Схожий на Діму."
  • "Діма та Злата."
  • "Ну такий спойлер, навіщо?"
  • "Це ви та Діма, тепер відомо, хто стане переможцем шоу."
Скріншот: Instagram

Більш уважні підписники зрозуміли, що на кадрі насправді не Злата (і точно не Дмитро). Огнєвич просто опублікувала чуже фото.

Скріншот: Instagram

До фіналу залишилося не так багато часу, тому незабаром ми дізнаємося, хто завоював серце Холостячки і чи залишилася пара разом.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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