Златі Мітчелл – 16! Як зараз виглядає дочка Ольги Фреймут?

17 лютого старшій дочці Ольги Фреймут виповнюється 16 років. Дивіться у нашому матеріалі, як зараз виглядає іменинниця Злата Мітчелл

Доньці Ольги Фреймут виповнюється 16 / Фото: instagram.com/freimutolia, instagram.com/zlata_mitchell

Сьогодні приймає вітання Злата Мітчелл. 17 лютого доньці Ольги Фреймут виповнюється 16 років. У особисте свято старшої дочки знаменита мама залишила на своїй сторінці в інстаграм зворушливе послання і показала фото дівчини у дитинстві.

Доньці Ольги Фреймут виповнюється 16 / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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Злата, тобі 16! Мені завжди здавалося, що не я тебе виховувала, а ти мене. Ось так у нас з тобою все навпаки. Але ці роки – найщасливіші, найзухваліші, най... Роки, виконані на фортісімумі. – Яка вона у вас доросла! – Казали люди про Злату, коли та в 5 років перераховувала ліки з довгого списку, приписаних їй від запалення легенів. Я тоді раділа таким коментарям, хоча, коли твою дитину називають "дорослою", є причина задуматися, а де ж її дитинство? А дитинство неможливе без мами, і не обов'язково для цього бути сиротою. Залишитися без дитинства можна, коли мама займається осяйною кар'єрою. Так, Злата, не все у моєму материнстві з тобою було хрестоматійним. Будь щасливою і благословенною Господом! У тобі галицька і шотландська кров, ти горда і незламна. Люблю тебе "forever and one day". Моя прекрасна дівчинка❤️

Саме такою крихіткою і пам'ятають Злату шанувальники телеведучої.

А ми пропонуємо вам подивитися, як зараз виглядає дівчина, якій завжди говорили, що вона старша за свій вік.

Як зараз виглядає дочка Ольги Фреймут?

16-річна Злата Мітчелл зараз живе та навчається у Лос-Анджелесі. У свій день народження вона опублікувала фото у дуже недитячому образі та розповіла більше про своє життя у США.

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Донька Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

У публікації Злата зізналася, що їй доводиться несолодко, адже, проживаючи у школі-інтернаті, вона постійно стикається з різними емоційними складнощами. До того ж, вона далеко від дому та своєї сім'ї.

Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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Але дівчина продовжує наполегливо працювати, щоб реалізувати свої мрії. Шанувальники вірять, що в неї все вийде.

Дівчина живе та вчиться в США / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Зараз Злата не так регулярно веде інстаграм, оскільки повністю занурена у навчання, але раніше вона в Мережі демонструвала свої таланти. Дівчина обожнює танцювати і іноді ділиться своїми запальними відео на тему.

Сьогодні Злата Мітчелл отримує величезну кількість привітань, до яких ми приєднуємося.

Злата Мітчелл приймає привітання / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

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