Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Джолі в Україні

Як виріс Веня!

Гага висміяла РФ

Син Калкіна

Стосунки Даші

Херд знову бреше
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Злату Огнєвіч досі переслідує божевільний маніяк – співачка просить допомогти їй

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 17:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Неадекватний "шанувальник" артистки ніяк не дасть їй спокою
Співачка каже, що справу її сталкера не розслідують через війну
Співачка каже, що справу її сталкера не розслідують через війну / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Взимку Злата Огнєвіч розповідала, що уже близько трьох років за нею стежить чоловік Вадим Лебідь. Він погрожував розправою, а також постійно писав їй у соцмережах. Зірка зняла переслідувача на відео й виклала у Мережу з проханням її захистити.

Після публічного розголосу Злата Огнєвіч вкотре заявила на чоловіка у поліцію. Правоохоронці відкрили проти переслідувача кримінальне провадження, а згодом затримали його.

Реклама

Втім, зараз співачка у Instastories зізналась, що переслідування продовжується, а справа її сталкера не розслідується.

Скріншот Instastories

От сьогодні він (переслідувач, – Ред.) знову з’явився в житловому комплексі де я живу. Я виїжджала з парковки. Я не буду показувати вам це відео, тому що у мене просто немає сил. Через те, що зараз війна цією справу ніхто наразі не може зайнятися, – поділилась артистка.

Також Огнєвіч показала скрін переписки, де неадекватний чоловік ображає її. Як додала Злата, переслідувач постійно їй пише і недає спокою.

Скріншот Instastories

Як з'ясувалось, цей чоловік працює таксистом у компанії BOLT. Злата Огнєвіч попросила якомога швидше звільнити Вадима, тому що він небезпечний.

Реклама
Скріншот Instastories

У мене прохання до служби таксі BOLT. У вас працює Вадим Лебідь, будь ласка звільніть його. А всім, хто замовляє це таксі BOLT – будьте обережні, тому що він психічнохвора людина. Я просто вас попередила. Я дуже сподіваюсь, що це повідомлення побачать люди, які керують службою таксі BOLT. Я вірю в вашу людяність і сподіваюсь на вашу допомогу мені як жінці, яка просто не має захисту і не має виходу з цієї ситуації, – додала артистка.

Та все ж Злата переконана, що в майбутньому вона обов'язково доведе цю справу до кінця.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч поділилася планами на майбутнє після перемоги України у війні. Співачка натякнула про створення сім'ї.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти