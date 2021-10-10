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Злату Огнєвіч в 13 років врятувала її сестра-співробітниця поліції: співачку переслідував дорослий чоловік

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 жовтня, 16:25
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Златі Огнєвіч було всього 13 років, коли незнайомий чоловік почав надсилати їй любовні листи і квіти. Позбутися небажаного залицяльника допомогла сестра Злати
Коли Златі Огнєвіч було 13 років, її переслідував дорослий чоловік
Коли Златі Огнєвіч було 13 років, її переслідував дорослий чоловік / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Історію про те, що в її родині є люди, пов'язані з поліцією, Злата вирішила розповісти після того як на шоу "Холостячка-2" повернувся Олександр Борзенко. Чоловік очолює патрульну поліцію Кременчука.

У моїй родині теж є поліцейский – моя двоюрідна сестра, Наталя. Вона живе і працює в Олександрії. Це дуже небезпечна робота. І я щиро захоплююся безстрашністю і сміливістю. Я б в житті так не змогла. До речі, саме Наташа була першою людиною, яка мене, можна сказати, врятував від переслідувача, – поділилася Злата в Instagram.

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Коли співачці було 13 років, невідомий чоловік почав писати Златі листи із зізнаннями в коханні і підкладати їх під двері її будинку разом з трояндами.

Наташа дедуктивним методом його визначила і дуже строго з ним поговорила. Після цієї розмови листи припинилися, – розповіла Огнєвіч.

Зазначимо, що це не перша історія про переслідувача в життя Злати. Кылька років тому на співачку біля дома напав її шанувальник – чоловік переслідував артистку в соцмережах і в реальному житті.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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