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Злату Огнєвіч вигнав із таксі водій-расист

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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13 травня, 08:01
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Українську співачку дорогою в аеропорт Чикаго вигнав з машини незадоволений її українською мовою водій-расист

Злата Огнєвіч під час війни бере участь у благодійних концертах для України в усьому світі. Після свого виступи у Польщі співачка вирушила в тур США.

Один із концертів у Огнєвіч пройшов у Чикаго, де на неї чекав неприємний сюрприз, про який вона з жахом розповіла в Instagram.

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Після концертів у Чикаго співачка мала перелетіти до іншого штату, але ледве не запізнилася на рейс через неадекватного таксиста. Водій вигнав Злату та її попутників через українську мову!

Скріншот – instagram.com/zlata.ognevich

Як розповіла Огнєвіч, вони їхали в машині і розмовляли між собою рідною мовою, але через 10 хвилин поїздки, таксист зупинив машину і попросив пасажирів вийти, бо більше не хоче слухати їхню "кончену українську".

Ми запитали його: "Ви що расист?". На що він відповів: "Так, я расист. Я вас ненавиджу! Ви себе нечемно ведете – у присутності мене, американця, спілкуєтеся своєю негідною мовою". Я в шоці, у жодній країні світу зі мною такого не було, – поділилася емоціями Злата.

Скріншот – instagram.com/zlata.ognevich

На щастя, українська співачка та її команда розпрощалися з неврівноваженим водієм та доїхали до аеропорту іншим авто з адекватним таксистом.

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Раніше Злата Огнєвіч натякнула, що її серце вже зайняте загадковим постом у Instagram .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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