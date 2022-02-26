"Знищуйте окупантів": лідер гурти "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до тероборони

Український співак узяв до рук зброю та розповів про "творчі плани", закликавши й інших українців захищати свою країну

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хлівнюк приєднуються до лав територіальної оборони / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Третій день вторгнення Росії. Бої за Київ та інші міста України продовжуються самозабутньо та безперервно. Те, що робить наша армія – не снилося жодному блокбастеру! Прості громадяни беруть автомати в руки та виходять на вулицю захищати свою країну. Також взяв зброю до рук і фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Співак приєднується до лав територіальної оборони та закликав українців робити те саме:

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Співак та фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хлівнюк приєднуються до лав територіальної оборони. / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Коли більше не потрібно відповідати на питання щодо творчих планів на майбутнє,

– підписав фото Андрій Хливнюк.

Музикант уже отримав зброю та закликав:

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Співак та фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хлівнюк приєднуються до лав територіальної оборони. / Фото: instagram.com/boomboxfamily

Вступайте до лав територіальної оборони та знищуйте окупантів.

Хочеться згадати слова з гострої політичної пісні Андрія "Сталеві квіти":

Посередині стихлої ночі транслюють солодкі сні нам,

А ми дивуватися не хтіли, як квіти сталеві рости із глини

Ми сподівалися від бруду вимитись, за руки взятись і вийти

Вибач, я більше не буду з бруду ростити сталеві квіти!

Все буде Україна!

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