Глядачі Дитячого Євробачення у захваті від українки Олени Усенко – дивіться виступ

Сьогодні у Франції відбувається фінал міжнародного музичного конкурсу "Дитяче Євробачення". Учасники по черзі виходять на сцену, щоби виконати свої пісні.
Українка Олена Усенка з піснею "Важіль" вже виступила перед багатотисячною публікою.
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Глядачі оцінили старання Олени:
- Незалежно від того скільки балів вона отримає – це справжній переможець!
- У мене мурашки по всьому тілу. Вона точно отримує мій голос.
- Мені подобається, наскільки впевнено вона виглядає і поводиться.
- Найкраща пісня, найкраща дівчина, найкращий виступ і голос!
- Їй належить ця сцена.
Цього року українці матимуть змогу проголосувати за представницю своєї країни. Онлайн-голосування пройде у два етапи на сайтах jesc.tv та vote.junioreurovision.tv.
Перше вікно для голосування, яке розпочалося ще у п'ятницю, 17 грудня, закрили сьогодні, о 16:59, перед початком прямої трансляції шоу. Друге вікно для голосування відкриється після останнього виступу 19 грудня та триватиме близько 15-30 хвилин.
Нещодавно ми взяли у Олени Усінки інтерв'ю, в якому розпитали її про труднощі у підготовці до "Дитячого Євробачення".