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Глядачі Дитячого Євробачення у захваті від українки Олени Усенко – дивіться виступ

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
19 грудня, 19:02
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Олена Усенка цього року отримала право представляти нашу країну на вокальному конкурсі у Франції. Глядачі похвально оцінили її виступ
Олена Усенко виступила на "Дитячому Євробаченні" у Франції
Олена Усенко виступила на "Дитячому Євробаченні" у Франції / Фото: instagram.com/ellen_usenko

Сьогодні у Франції відбувається фінал міжнародного музичного конкурсу "Дитяче Євробачення". Учасники по черзі виходять на сцену, щоби виконати свої пісні.

Українка Олена Усенка з піснею "Важіль" вже виступила перед багатотисячною публікою.

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Глядачі оцінили старання Олени:

  • Незалежно від того скільки балів вона отримає – це справжній переможець!
  • У мене мурашки по всьому тілу. Вона точно отримує мій голос.
  • Мені подобається, наскільки впевнено вона виглядає і поводиться.
  • Найкраща пісня, найкраща дівчина, найкращий виступ і голос!
  • Їй належить ця сцена.
Скріншот: YouTube

Цього року українці матимуть змогу проголосувати за представницю своєї країни. Онлайн-голосування пройде у два етапи на сайтах jesc.tv та vote.junioreurovision.tv.

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Перше вікно для голосування, яке розпочалося ще у п'ятницю, 17 грудня, закрили сьогодні, о 16:59, перед початком прямої трансляції шоу. Друге вікно для голосування відкриється після останнього виступу 19 грудня та триватиме близько 15-30 хвилин.

Нещодавно ми взяли у Олени Усінки інтерв'ю, в якому розпитали її про труднощі у підготовці до "Дитячого Євробачення".

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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