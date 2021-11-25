Глядачі шоу "Маска" побачать нову VIP-гостю – на сцену вийде чарівна Пальчіка

Шоу "Маска" продовжує дивувати глядачів оригінальними образами та незвичайними костюмами учасників. Шанувальники програми познайомляться з першою запрошеною маскою

У шоу "Маска" прийде нова гостя / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цієї суботи, 27 листопада, о 21:00 на каналі "Україна" вийде шостий випуск найзірковішого та загадкового на українському телебаченні та в усьому світі шоу "МАСКА". На сцену масштабного проекту вийде VIP-гостя – співуча і неймовірно балакуча Пальчіка , яка зачарує детективів своїм ніжним голосом та оригінальним чином. Зірковий детектив Оля Полякова припустить, що там сховалась співачка Jerry Heil. Невже це так?

Пальчіка – це маска народного дитячого кохання, ескіз якої намалював юний шанувальник гіпершоу. Вона була відтворена дизайнерами "МАСКИ" до дрібниць і тепер ця героїня готова вражати глядачів своїм талантом.

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"Привіт усім шанувальникам загадок! Давайте знайомитись, я – Пальчіка. Я готова плутати та інтригувати і, як ви вже зрозуміли, мені зовсім нескладно буде обвести вас навколо пальця, – сміючись, звернеться до глядачів Пальчіка в ефірі каналу "Україна". – Сподіваюся , ви не тикатимете пальцем у небо, розгадуючи мене".

Нову маску створювали за дитячими малюнками / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нова героїня запалить на сцені шоу "МАСКА" із піснею Mercy британської виконавиці Duffy. Її голос здасться зірковим детективам дуже знайомим .

"Це Jerry Heil! – Вигукне Оля Полякова. – Нарешті, це вже точно вона!"

Глядачі увидят VIP-маску Пальчіку в субботу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Ім'я Jerry Heil звучить у гіпершоу "МАСКА" чи не в кожному ефірі, тож детективи вже дуже зачекалися її . Щоб переконатися у правильності свого здогаду, Оля поцікавиться у учасниці, чи вона закінчувала. диригентсько-хорове відділення у музичному училищі. Що відповість Пальчіка? Чи справді в цьому образі замаскувалася Jerry Heil? І який новий детектив у шостому ефірі допомагатиме зірковій п'ятірці?

Дивіться новий випуск грандіозного шоу "МАСКА" цієї суботи, 27 листопада, о 21:00 на каналі "Україна".

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